https://sputnikarabic.ae/20231022/الكويت-تعلن-إطلاق-جسر-جوي-لنقل-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1082320116.html
الكويت تعلن إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
الكويت تعلن إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
صرّح وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، اليوم الأحد، أن دولة الكويت ثابتة على موقفها تجاه دعم القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T09:37+0000
2023-10-22T09:37+0000
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وقال الصباح: "تعلن الكويت أنها ستطلق جسرا جوي لإغاثة أهالي غزة، غدا الاثنين، استجابة لنداءاتهم".ولفت وزير الخارجية الكويتي، إلى أن إطلاق الجسر الجوي جاء بتوجيهات من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.وتابع الوزير، قائلا: "يهدف الجسر الجوي الكويتي للتخفيف من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".ومن المقرر أن تنطلق الطائرات التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن المساعدات تتضمن أدوية ومستلزمات طبية.وقال وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، إن "العمليات الإغاثية ستستمر، يوميا خلال الأسبوع الجاري".ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231022/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكويت
طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكويت
الكويت تعلن إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
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صرّح وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، اليوم الأحد، أن دولة الكويت ثابتة على موقفها تجاه دعم القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال الصباح: "تعلن الكويت أنها ستطلق جسرا جوي لإغاثة أهالي غزة
، غدا الاثنين، استجابة لنداءاتهم".
ولفت وزير الخارجية الكويتي، إلى أن إطلاق الجسر الجوي جاء بتوجيهات من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.
وتابع الوزير، قائلا: "يهدف الجسر الجوي الكويتي للتخفيف من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".
ومن المقرر أن تنطلق الطائرات التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن المساعدات تتضمن أدوية ومستلزمات طبية.
وقال وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، إن "العمليات الإغاثية ستستمر، يوميا خلال الأسبوع الجاري".
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع
غزة بأنه "كارثي".