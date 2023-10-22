https://sputnikarabic.ae/20231022/المدفعية-الروسية-توجه-ضربة-قاضية-لعربة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1082323899.html
المدفعية الروسية توجه "ضربة قاضية" لعربة عسكرية أوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية توجه "ضربة قاضية" لعربة عسكرية أوكرانية... فيديو
رصدت طائرة مسيرة روسية إحدى سيارات الدفع الرباعي العسكرية الأوكرانية متوارية خلف الأشجار وراء أحد خطوط النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T11:07+0000
2023-10-22T11:07+0000
2023-10-22T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وحددت الطائرة إحداثيات السيارة التي لم يتوقع طاقمها ما ينتظره بعد لحظات.ووجه سلاح المدفعية ضربة دقيقة حولت السيارة إلى رماد.شاهد أيضا... أسير أوكراني يسرد حالات الفرار لقوات نظام كييف من الجبهات
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية توجه "ضربة قاضية" لعربة عسكرية أوكرانية... فيديو
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رصدت طائرة مسيرة روسية إحدى سيارات الدفع الرباعي العسكرية الأوكرانية متوارية خلف الأشجار وراء أحد خطوط النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وحددت الطائرة إحداثيات السيارة التي لم يتوقع طاقمها ما ينتظره بعد لحظات.
ووجه سلاح المدفعية ضربة دقيقة حولت السيارة إلى رماد.