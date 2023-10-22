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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/المدفعية-الروسية-توجه-ضربة-قاضية-لعربة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1082323899.html
المدفعية الروسية توجه "ضربة قاضية" لعربة عسكرية أوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية توجه "ضربة قاضية" لعربة عسكرية أوكرانية... فيديو
رصدت طائرة مسيرة روسية إحدى سيارات الدفع الرباعي العسكرية الأوكرانية متوارية خلف الأشجار وراء أحد خطوط النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T11:07+0000
2023-10-22T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وحددت الطائرة إحداثيات السيارة التي لم يتوقع طاقمها ما ينتظره بعد لحظات.ووجه سلاح المدفعية ضربة دقيقة حولت السيارة إلى رماد.شاهد أيضا... أسير أوكراني يسرد حالات الفرار لقوات نظام كييف من الجبهات
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية توجه "ضربة قاضية" لعربة عسكرية أوكرانية... فيديو

11:07 GMT 22.10.2023
© Photoالجيش الروسي يدمر سيارة عسكرية أوكرانية
الجيش الروسي يدمر سيارة عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Photo
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رصدت طائرة مسيرة روسية إحدى سيارات الدفع الرباعي العسكرية الأوكرانية متوارية خلف الأشجار وراء أحد خطوط النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وحددت الطائرة إحداثيات السيارة التي لم يتوقع طاقمها ما ينتظره بعد لحظات.
ووجه سلاح المدفعية ضربة دقيقة حولت السيارة إلى رماد.
شاهد أيضا... أسير أوكراني يسرد حالات الفرار لقوات نظام كييف من الجبهات
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