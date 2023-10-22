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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى"... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T10:21+0000
2023-10-22T09:21+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو

10:21 GMT 22.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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وزارة الصحة الفلسطينية: عدد القتلى في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول (عملية "طوفان الأقصى") ارتفع إلى 89
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10 قتلى على الأقل في قصف إسرائيل استهدف مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة

قتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، هذه الليلة، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأفاد مراسل الوكالة، بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمّرت منازلهم.
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مسؤول جبهة تحرير فلسطين في لبنان: المقاومة بغزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها
كشف مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، هيثم عبده، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها، مؤكدًا أن "جبهات المقاومة" في المنطقة ستتدخل في الصراع الجاري، إذا شعرت بأن المقاومة في غزة على وشك الانكسار.
بيروت - سبوتنيك. وقال عبده، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "المقاومة في غزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها، فقط الذي يعمل في المقاومة هو إطلاق الصواريخ، ولكن عندما تكون هنالك حرب برية على الأرض سوف تقوم المقاومة بالمفاجآت كما فاجأت العدو بدخول المستوطنات".
وأضاف "أعتقد أن جبهة لبنان، أو الجبهات المقاومة الأخرى في المنطقة عندها خطوط حمر، إذا إسرائيل أو الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمر هذه، أعتقد أنه سيكون هنالك فتح للجبهات التي لها علاقة بمحور المقاومة في المنطقة، وأعتقد أن أهم خط أحمر هو ممنوع كسر المقاومة في غزة، إذا كان هنالك شعور بأن ثمة كسر للمقاومة سوف تفتح الجبهات من كل المحاور الموجودة".
21:57 GMT 21.10.2023
فرق إنقاذ إسرائيلية تصل لإجلاء جريح بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
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Техника на площадке ремонтного батальона в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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