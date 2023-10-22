تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو

مسؤول جبهة تحرير فلسطين في لبنان: المقاومة بغزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها

كشف مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، هيثم عبده، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها، مؤكدًا أن "جبهات المقاومة" في المنطقة ستتدخل في الصراع الجاري، إذا شعرت بأن المقاومة في غزة على وشك الانكسار.

بيروت - سبوتنيك. وقال عبده، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "المقاومة في غزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها، فقط الذي يعمل في المقاومة هو إطلاق الصواريخ، ولكن عندما تكون هنالك حرب برية على الأرض سوف تقوم المقاومة بالمفاجآت كما فاجأت العدو بدخول المستوطنات".

وأضاف "أعتقد أن جبهة لبنان، أو الجبهات المقاومة الأخرى في المنطقة عندها خطوط حمر، إذا إسرائيل أو الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمر هذه، أعتقد أنه سيكون هنالك فتح للجبهات التي لها علاقة بمحور المقاومة في المنطقة، وأعتقد أن أهم خط أحمر هو ممنوع كسر المقاومة في غزة، إذا كان هنالك شعور بأن ثمة كسر للمقاومة سوف تفتح الجبهات من كل المحاور الموجودة".