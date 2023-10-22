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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/بعد-ظهورها-في-أوكرانياما-الأنظمة-الروسية-القادرة-على-صد-صواريخ-أتاكمز-1082326637.html
بعد ظهورها في أوكرانيا...ما الأنظمة الروسية القادرة على صد صواريخ "أتاكمز"؟
بعد ظهورها في أوكرانيا...ما الأنظمة الروسية القادرة على صد صواريخ "أتاكمز"؟
بعد ظهور صواريخ "أتاكمز" الأمريكية في أوكرانيا، بدأت المواجهة بينها وبين أنظمة الدفاع الجوي الروسية. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T11:51+0000
2023-10-22T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبمجرد أن سلم الأمريكيون صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى إلى أوكرانيا دون الإعلان عن ذلك، استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية على الفور.وذكرت تقارير إعلامية أن "الضربة الأولى نفذت على مطارات في مقاطعات لوغانسك وبيرديانسك، حيث تتمركز المروحيات الروسية. لم يتم بعد الكشف عن النتائج الدقيقة لهذه الغارة، ولكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها - "أتاكمز" دخلت الصراع"."أتاكمز": هو اختصار لنظام الصواريخ التكتيكية للجيش. وهو صاروخ باليستي أرض-أرض تكتيكي يعمل بالوقود الصلب. ويتم إنتاجه في شركة "لوكهيد مارتن". الحد الأقصى لمدى الاستخدام المعلن هو 300 كم. قاذفات صواريخ أتاكمز هي راجمات "إم270-إم إل إر إس" و"إم142 هيمارس"، وهي موجودة بكثرة لدى الجيش الأوكراني.وتتميز الصواريخ بالدقة العالية والقدرة على المناورة في أثناء الطيران. والرؤوس الحربية عبارة عن شظايا شديدة الانفجار، ومعظمها من القذائف العنقودية. وتبلغ كتلة الرأس الحربي نحو 200 كغ، رغم وجود صواريخ تزيد كتلة الرأس الحربي عليها عن 500 كغ. والأخطر هي الرؤوس الحربية العنقودية. المئات من العناصر القتالية شديدة الانفجار قادرة على تفجير عدة أمتار من الأرض في وقت واحد وهدم كل شيء حرفيًا في منطقة كبيرة إلى حد ما بموجة من الشظايا.مع الأخذ في الاعتبار التخفي والقدرة على المناورة وسرعة الطيران العالية - التي تصل إلى 1500 م/ث، يعد اكتشاف نظام "أتاكمز" وإسقاطه في الوقت المناسب تحديا كبيرا.وأضاف الصحيفة: "ينبغي أن يؤخذ ظهور "أتاكمز" في القوات المسلحة الأوكرانية على محمل الجد. ولحماية المعدات التي يمكن أن تصاب بهذه الصواريخ، يجب تغطيتها بالتراب أو حمايتها بطريقة أخرى لمنع حدوث أضرار جماعية أثناء إطلاق القذائف العنقودية. وبالطبع، القوات الروسية تسعى جاهدة لتدمير مواقع قاذفة "أتاكمز". يمكن لمنظومة "إسكندر" العملياتية التكتيكية ومجموعة كاملة من صواريخ كروز بعيدة المدى والقنابل الموجهة التعامل مع هذا".
https://sputnikarabic.ae/20231022/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-60-الميكانيكي-الأوكراني-في-خاركوف-عاجل-1082325279.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد ظهورها في أوكرانيا...ما الأنظمة الروسية القادرة على صد صواريخ "أتاكمز"؟

11:51 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 22.10.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومات صواريخ مضادة للطيران "إس-400"
منظومات صواريخ مضادة للطيران إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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بعد ظهور صواريخ "أتاكمز" الأمريكية في أوكرانيا، بدأت المواجهة بينها وبين أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
وبمجرد أن سلم الأمريكيون صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى إلى أوكرانيا دون الإعلان عن ذلك، استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية على الفور.
وذكرت تقارير إعلامية أن "الضربة الأولى نفذت على مطارات في مقاطعات لوغانسك وبيرديانسك، حيث تتمركز المروحيات الروسية. لم يتم بعد الكشف عن النتائج الدقيقة لهذه الغارة، ولكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها - "أتاكمز" دخلت الصراع".
"أتاكمز": هو اختصار لنظام الصواريخ التكتيكية للجيش. وهو صاروخ باليستي أرض-أرض تكتيكي يعمل بالوقود الصلب. ويتم إنتاجه في شركة "لوكهيد مارتن". الحد الأقصى لمدى الاستخدام المعلن هو 300 كم. قاذفات صواريخ أتاكمز هي راجمات "إم270-إم إل إر إس" و"إم142 هيمارس"، وهي موجودة بكثرة لدى الجيش الأوكراني.
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني في خاركوف
11:40 GMT
وتتميز الصواريخ بالدقة العالية والقدرة على المناورة في أثناء الطيران. والرؤوس الحربية عبارة عن شظايا شديدة الانفجار، ومعظمها من القذائف العنقودية. وتبلغ كتلة الرأس الحربي نحو 200 كغ، رغم وجود صواريخ تزيد كتلة الرأس الحربي عليها عن 500 كغ. والأخطر هي الرؤوس الحربية العنقودية. المئات من العناصر القتالية شديدة الانفجار قادرة على تفجير عدة أمتار من الأرض في وقت واحد وهدم كل شيء حرفيًا في منطقة كبيرة إلى حد ما بموجة من الشظايا.
مع الأخذ في الاعتبار التخفي والقدرة على المناورة وسرعة الطيران العالية - التي تصل إلى 1500 م/ث، يعد اكتشاف نظام "أتاكمز" وإسقاطه في الوقت المناسب تحديا كبيرا.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أنه مع ذلك، فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قادرة على التعامل مع هذا الصاروخ. وفقًا للخبراء، فإن أنظمة مثل "إس-300في4" و"إس-400" و"إس-350" قادرة تمامًا على صد هجوم بالصواريخ الأمريكية الجديدة. وقد يكون الأكثر فعالية هو "إس-350" (فيتياز)، لكن المواجهة بدأت للتو، وسنرى نتائجها قريباً جداً.

وأضاف الصحيفة: "ينبغي أن يؤخذ ظهور "أتاكمز" في القوات المسلحة الأوكرانية على محمل الجد. ولحماية المعدات التي يمكن أن تصاب بهذه الصواريخ، يجب تغطيتها بالتراب أو حمايتها بطريقة أخرى لمنع حدوث أضرار جماعية أثناء إطلاق القذائف العنقودية. وبالطبع، القوات الروسية تسعى جاهدة لتدمير مواقع قاذفة "أتاكمز". يمكن لمنظومة "إسكندر" العملياتية التكتيكية ومجموعة كاملة من صواريخ كروز بعيدة المدى والقنابل الموجهة التعامل مع هذا".
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