https://sputnikarabic.ae/20231022/حزب-الله-اللبناني-يقصف-تجمعا-لجنود-إسرائيليين-في-ثكنة-بيرانيت-في-المنطقة-الحدودية-1082320789.html
"حزب الله" اللبناني يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة "بيرانيت" في المنطقة الحدودية
"حزب الله" اللبناني يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة "بيرانيت" في المنطقة الحدودية
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهدافه بالصواريخ الموجهة تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "برانيت"، عند الحدود اللبنانية ... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T09:59+0000
2023-10-22T09:59+0000
2023-10-22T09:59+0000
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واستهداف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة.وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "تعلن الإدارة الوطنية لإدارة الطوارئ في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، عن توسيع خطة الإخلاء، التي تمولها الدولة لتشمل عدة مستوطنات أخرى شمالي إسرائيل. 14 مستوطنة أضيفت إلى الخطة وهي "سنير"، "دان"، "بيت هيليل"، "شير ياشوف"، "هاغوشريم"، "ليمان"، "ماتسوفا"، "إيلون"، "غورين"، "جورنو ها جليل"، "مناحيم"، "ساسا"، "زيفون" و"راموت نفتالي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار حزب الله, اسرائيل
العالم العربي, أخبار حزب الله, اسرائيل
"حزب الله" اللبناني يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة "بيرانيت" في المنطقة الحدودية
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نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهدافه بالصواريخ الموجهة تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "برانيت"، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.
واستهداف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة.
وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.
وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "تعلن الإدارة الوطنية لإدارة الطوارئ في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، عن توسيع خطة الإخلاء، التي تمولها الدولة لتشمل عدة مستوطنات أخرى شمالي إسرائيل. 14 مستوطنة أضيفت إلى الخطة وهي "سنير"، "دان"، "بيت هيليل"، "شير ياشوف"، "هاغوشريم"، "ليمان"، "ماتسوفا"، "إيلون"، "غورين"، "جورنو ها جليل"، "مناحيم"، "ساسا"، "زيفون" و"راموت نفتالي".