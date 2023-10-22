https://sputnikarabic.ae/20231022/خبير-عسكري-يمني-يوضح-لسبوتنيك-حقيقة-إطلاق-أنصار-الله-صواريخ-نحو-إسرائيل-1082330921.html

خبير عسكري يمني يوضح لسبوتنيك حقيقة إطلاق "أنصار الله" صواريخ نحو إسرائيل

خبير عسكري يمني يوضح لسبوتنيك حقيقة إطلاق "أنصار الله" صواريخ نحو إسرائيل

أكد اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، أن "ما تم تسريبه في القنوات الفضائية التي تتبع تحالف العدوان والولايات المتحدة الأمريكية حول... 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T15:02+0000

2023-10-22T15:02+0000

2023-10-22T15:02+0000

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وأكد اللواء الجفري، في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الأحد، حتى الآن لم يتم التصريح بطريقة رسمية حول صحة عملية إطلاق تلك الصواريخ وأيضا لم تتم عملية النفي، بالتالي لا نستطيع التحدث عن رغبات غير معلن عنها رسميا.وأضاف الجفري، ان اليمن وقيادتها في صنعاء ضمن إطار محور المقاومة ، وبالتالي تقع على عاتقه مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا ما أكد عليه قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، والذي أكد على أنه إذا تدخلت أمريكا فلن نقف مكتوفي الأيدي وسيكون لنا شرف المساهمة والمشاركة ضد العدوان الذي يستهدف قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وفي الأحوال كل الخيارات متاحة أمامنا وفقا للمعطيات والمحددات التي أعلن عنها قائد الثورة.وتابع الخبير العسكري، إلى أن الشعب اليمني هو صاحب السبق في مناصرة الشعب الفلسطيني والذود عن المقدسات، وقد خرجت أول مظاهرة سلمية عبرت عن رفضها وإدانتها للجرائم الوحشية الإسرائيلية التي ترتكب ضد أبناء قطاع غزة، وأعلنت آخر المسيرات بأن أهل اليمن سوف يشاركون في الجهاد الشعبي ويتوجهون إلى فلسطين، هذا بجانب الدعم السخي من الشعب اليمني إلى الشعب الفلسطيني والمحاصرين داخل قطاع غزة.وأشار الجفري، لن نقف على المستوى الشعبي فقط، حيث أن المستوى الرسمي جاهز ومستعد في أي لحظة إذا ما حدث تدخل خارجي في الحرب، في هذه الحالة فإننا سوف نشارك مشاركة مباشرة بما نمتلكه من إمكانيات وقدرات عسكرية، اليوم نتحدث عن التحرير والاستقلال من خلال عملية "طوفان الأقصى"، ومحور المقاومة يتحرك في هذا الاتجاه مع ترقب ساعة الصفر. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن سفينة حربية أمريكية، اعترضت الخميس الماضي، صواريخ انطلقت من اليمن، لافتة إلى أنه يجري التحقيق فيما إذا كانت موجهة نحو إسرائيل.وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي، إن "مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت عدة صواريخ أطلقت عليها قبالة سواحل اليمن".وأضاف أن "المدمرة "يو إس إس كارني" اعترضت 3 صواريخ كروز ونحو 8 طائرات مسيرة".وأوضح أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن المدمرة "يو إس إس كارني" لم تكن هدفا لأي من الصواريخ أو الطائرات المسيرة".وأكد المتحدث أن أيا من البحارة الأمريكيين على متن السفينة لم يصب بأذى.كما لفت إلى أن الحادث وقع في ساعات المساء الأولى من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي وتم إسقاط الصواريخ فوق الماء وليس الأرض.ونقلت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن مسؤولين أن الصواريخ أطلقها مقاتلو جماعة "أنصار الله" اليمنية.وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في غزة سواء من الناحية الإنسانية أو العسكرية". بينما قال زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إن الشعب اليمني مستعد لتفويج مئات الآلاف، مؤكدًا أنهم سيذهبون إلى "فلسطين لخوض معركة الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني"، مضيفًا: "مهما كانت العوائق الجغرافية فلن نتردد في فعل كل ما نستطيع فعله".ولفت الحوثي، الثلاثاء، إلى أن "هناك تنسيقا كاملا مع محور المقاومة وهناك خطوط حمراء، وإذا تدخلت الولايات المتحدة مباشرة فنحن مستعدون للتدخل بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة".

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