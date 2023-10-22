https://sputnikarabic.ae/20231022/دي-إكس-إل---5-بندقية-قنص-روسية-خارقة-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1082331554.html
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
بندقية "دي إكس إل - 5" (رافدجار)، ونسختها التصديرية "هافوك"، تم تطويرها لتتفوق على بنادق القنص السابقة التي تستخدم طلقات عيار (21.7 * 99 ملم)، سواء في الدقة أو... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T14:48+0000
2023-10-22T14:48+0000
2023-10-22T14:48+0000
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كما يمكن لبندقية "دي إكس إل - 5" الروسية استخدام طلقات عيار (12.7 * 108 ملم)، وهو ما يعني أنها قادرة على استخدام نوعين من الأعيرة النارية.
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"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
تابعنا عبر
بندقية "دي إكس إل - 5" (رافدجار)، ونسختها التصديرية "هافوك"، تم تطويرها لتتفوق على بنادق القنص السابقة التي تستخدم طلقات عيار (21.7 * 99 ملم)، سواء في الدقة أو المدى.
كما يمكن لبندقية "دي إكس إل - 5" الروسية استخدام طلقات عيار (12.7 * 108 ملم)، وهو ما يعني أنها قادرة على استخدام نوعين من الأعيرة النارية.