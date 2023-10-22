https://sputnikarabic.ae/20231022/رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-غزة-تتعرض-لجرائم-إبادة-جماعية-1082319022.html
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: غزة تتعرض لجرائم "إبادة جماعية"
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: غزة تتعرض لجرائم "إبادة جماعية"
وجه روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رسالة إلى برلمانات العالم دعاهم فيها لإدانة ما وصفه بـ"دولة الفصل العنصري" (في إشارة إلى إسرائيل)، وما تقوم به بحق... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T08:54+0000
2023-10-22T08:54+0000
2023-10-22T08:54+0000
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جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى قوله إن إسرائيل تنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.وتابع: "ما يحدث في غزة جرائم إبادة جماعية تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إنه "يجب على اتحاد البرلمانات الدولية سحب عضوية إسرائيل لأنها دولة خارجة على القانون".وتابع: "يجب على المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف وإعلان روما، أن تقوم بدورها لإجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على رفع الحصار وضمان الأمن الغذائي والطبي وحماية المدنيين والمنشآت المدنية والطبية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع".وقال روحي فتوح إن "هناك بعض القوى الدولية تدعم العدوان وتوفر له غطاء لاستمرار أفعاله، التي يروح ضحيتها آلاف النساء والأطفال".ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى بلغت 4385 قتيلا بينهم 1756 طفلا، إضافة إلى 13561 جريحا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت.
https://sputnikarabic.ae/20231022/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: غزة تتعرض لجرائم "إبادة جماعية"
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وجه روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رسالة إلى برلمانات العالم دعاهم فيها لإدانة ما وصفه بـ"دولة الفصل العنصري" (في إشارة إلى إسرائيل)، وما تقوم به بحق النساء والأطفال في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأحد، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى قوله إن إسرائيل تنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وتابع: "ما يحدث في غزة جرائم إبادة
جماعية تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إنه "يجب على اتحاد البرلمانات الدولية سحب عضوية إسرائيل لأنها دولة خارجة على القانون".
وأضاف: "حجم الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الإجرام (في إشارة إلى إسرائيل)، تستدعي تدخلا عربيا ودوليا عاجلا وفوريا".
وتابع: "يجب على المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف وإعلان روما، أن تقوم بدورها لإجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على رفع الحصار وضمان الأمن الغذائي والطبي وحماية المدنيين والمنشآت المدنية والطبية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية
والطبية إلى القطاع".
وقال روحي فتوح إن "هناك بعض القوى الدولية تدعم العدوان وتوفر له غطاء لاستمرار أفعاله، التي يروح ضحيتها آلاف النساء والأطفال".
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
ويتواصل القصف الإسرائيلي
على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى بلغت 4385 قتيلا بينهم 1756 طفلا، إضافة إلى 13561 جريحا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت.