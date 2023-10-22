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https://sputnikarabic.ae/20231022/رئيس-الوزراء-العراقي-هناك-شعور-جارف-بالظلم-والقهر-داخل-فلسطين-وخارجها-1082328412.html
رئيس الوزراء العراقي: هناك شعور جارف بالظلم والقهر داخل فلسطين وخارجها
رئيس الوزراء العراقي: هناك شعور جارف بالظلم والقهر داخل فلسطين وخارجها
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إنه يجب وقف إطلاق النار وفتح المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل سريع لما... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T13:11+0000
2023-10-22T13:11+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد السوداني أن "مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل) اعتداءاتها على المدنيين هي السبب في الأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة".ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن ما يحدث في غزة، لم يبدأ في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع بداية عملية "طوفان الأقصى"، وإنما هو نتيجة لعدم التزام الاحتلال بالقوانين والشرعية الدولية، مشيرا إلى أنها "وضعت شعبا بأكمله داخل سجن مفتوح بلا ذنب".وتابع: "ما تقوم به إسرائيل نتج عنه شعورا جارفا بالقهر والظلم داخل فلسطين وخارجها".ولفتت الوكالة إلى أن ماكرون، أكد خلال المحادثات مع الكاظمي، أهمية عدم السماح بتوسيع رقعة الصراع.ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231022/بدء-دخول-شاحنات-المساعدات-عبر-معبر-رفح-لقطاع-غزة-1082325048.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

رئيس الوزراء العراقي: هناك شعور جارف بالظلم والقهر داخل فلسطين وخارجها

13:11 GMT 22.10.2023
© AFP 2023 / Dawood Nemerفلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023
فلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / Dawood Nemer
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قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إنه يجب وقف إطلاق النار وفتح المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل سريع لما يحدث في القطاع.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد السوداني أن "مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل) اعتداءاتها على المدنيين هي السبب في الأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن ما يحدث في غزة، لم يبدأ في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع بداية عملية "طوفان الأقصى"، وإنما هو نتيجة لعدم التزام الاحتلال بالقوانين والشرعية الدولية، مشيرا إلى أنها "وضعت شعبا بأكمله داخل سجن مفتوح بلا ذنب".
وتابع: "ما تقوم به إسرائيل نتج عنه شعورا جارفا بالقهر والظلم داخل فلسطين وخارجها".
ولفتت الوكالة إلى أن ماكرون، أكد خلال المحادثات مع الكاظمي، أهمية عدم السماح بتوسيع رقعة الصراع.
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة.. فيديو وصور
11:32 GMT
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
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