https://sputnikarabic.ae/20231022/سلطات-دونيتسك-الشعبية-نتائج-التحقيق-تؤكد-بيع-الأسلحة-الغربية-من-قبل-كييف-1082315838.html
سلطات دونيتسك الشعبية: نتائج التحقيق تؤكد بيع الأسلحة الغربية من قبل نظام كييف
سلطات دونيتسك الشعبية: نتائج التحقيق تؤكد بيع الأسلحة الغربية من قبل نظام كييف
صرّح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، لوكالة لـ"سبوتنيك"، بأنه تم إجراء تحقيق خاص، والذي أكد وجود عمليات بيع من قبل نظام كييف، للأسلحة الغربية... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T05:27+0000
2023-10-22T05:27+0000
2023-10-22T05:58+0000
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وأضاف غاغين أنه "تم إجراء التحقيق من قبل أعضاء مجموعة الاستجابة السريعة الخاصة، التي أنشئت تحت إشراف رئاسة حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "كانت هناك صور ومقاطع فيديو تظهر عينات من الأسلحة، التي استخدمت في القتال فعليا، وتم تصويرها في تشكيلات قتالية، في الخنادق، وكانت هناك عينات من الأسلحة التي لا تزال مغلفة في صناديقها، ولم ترسل إلى الجبهة إطلاقا، لقد وصلت للتو إلى أوكرانيا من الدول الموردة".وأشار غاغين إلى أنه "تم تقديم مجموعة واسعة في مواقع "الإنترنت المظلم"، من الصواريخ والأسلحة الصغيرة، وكل ذلك متاح لأي شخص كان مقابل المال فقط".وذكر غاغين أن "أسلحة "الناتو" المنقولة إلى كييف، في وقت سابق، من المحتمل أن تتم إعادة بيعها، وتستخدم الآن ضد الجنود الإسرائيليين".
https://sputnikarabic.ae/20231022/قوات-إيفانوفو-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-أوكرانية-على-اتجاه-أرتيوموفسك-1082315504.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
سلطات دونيتسك الشعبية: نتائج التحقيق تؤكد بيع الأسلحة الغربية من قبل نظام كييف
05:27 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
صرّح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، لوكالة لـ"سبوتنيك"، بأنه تم إجراء تحقيق خاص، والذي أكد وجود عمليات بيع من قبل نظام كييف، للأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا.
وأضاف غاغين أنه "تم إجراء التحقيق من قبل أعضاء مجموعة الاستجابة السريعة الخاصة، التي أنشئت تحت إشراف رئاسة حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقال غاغين: "أجرينا تحقيقا حول هذا الموضوع، في ذلك الوقت، كان قبل عام، ووجدنا في شبكة "الإنترنت المظلم" الكثير من العروض لبيع أسلحة "الناتو" الموردة إلى أوكرانيا".
وتابع: "كانت هناك صور ومقاطع فيديو تظهر عينات من الأسلحة، التي استخدمت في القتال فعليا، وتم تصويرها في تشكيلات قتالية، في الخنادق، وكانت هناك عينات من الأسلحة التي لا تزال مغلفة في صناديقها، ولم ترسل إلى الجبهة إطلاقا، لقد وصلت للتو إلى أوكرانيا من الدول الموردة".
وأشار غاغين إلى أنه "تم تقديم مجموعة واسعة في مواقع "الإنترنت المظلم"
، من الصواريخ والأسلحة الصغيرة، وكل ذلك متاح لأي شخص كان مقابل المال فقط".
وذكر غاغين أن "أسلحة "الناتو" المنقولة إلى كييف، في وقت سابق، من المحتمل أن تتم إعادة بيعها، وتستخدم الآن ضد الجنود الإسرائيليين".