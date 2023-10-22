https://sputnikarabic.ae/20231022/صاروخ-روسي-موجه-ينهي-مسيرة-جنود-أوكرانيين-بدقة-فيديو--1082327573.html
صاروخ روسي موجه ينهي مسيرة جنود أوكرانيين... فيديو
صاروخ روسي موجه ينهي مسيرة جنود أوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لصاروخ روسي موجه حيّد مجموعة من الجنود الأوكرانيين، خلال تحركهم ليلا. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T12:43+0000
2023-10-22T12:43+0000
2023-10-22T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وظهر في الفيديو كيف لاحق الصاروخ الهدف المتحرك حتى أصابه بدقة وحيّد المجموعة العسكرية الأوكرانية.وتم رصد تحرك الجنود من خلال وحدة استطلاع و بالاعتماد على الطائرات المسيرة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، قضت على مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من طراز "أي غي إس-17"على اتجاه أرتيوموفسك.وأضافت الدفاع: "أحبط جنود من وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة "أي غي إس-17"، محاولة تسلل مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
صاروخ روسي موجه ينهي مسيرة جنود أوكرانيين... فيديو
12:43 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لصاروخ روسي موجه حيّد مجموعة من الجنود الأوكرانيين، خلال تحركهم ليلا.
وظهر في الفيديو كيف لاحق الصاروخ الهدف المتحرك حتى أصابه بدقة وحيّد المجموعة العسكرية الأوكرانية.
وتم رصد تحرك الجنود من خلال وحدة استطلاع و بالاعتماد على الطائرات المسيرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، قضت على مجموعة مشاة
عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من طراز "أي غي إس-17"على اتجاه أرتيوموفسك.
وأضافت الدفاع: "أحبط جنود من وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة "أي غي إس-17"، محاولة تسلل مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية".