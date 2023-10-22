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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/صاروخ-روسي-موجه-ينهي-مسيرة-جنود-أوكرانيين-بدقة-فيديو--1082327573.html
صاروخ روسي موجه ينهي مسيرة جنود أوكرانيين... فيديو
صاروخ روسي موجه ينهي مسيرة جنود أوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لصاروخ روسي موجه حيّد مجموعة من الجنود الأوكرانيين، خلال تحركهم ليلا. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T12:43+0000
2023-10-22T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وظهر في الفيديو كيف لاحق الصاروخ الهدف المتحرك حتى أصابه بدقة وحيّد المجموعة العسكرية الأوكرانية.وتم رصد تحرك الجنود من خلال وحدة استطلاع و بالاعتماد على الطائرات المسيرة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، قضت على مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من طراز "أي غي إس-17"على اتجاه أرتيوموفسك.وأضافت الدفاع: "أحبط جنود من وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة "أي غي إس-17"، محاولة تسلل مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية".
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

صاروخ روسي موجه ينهي مسيرة جنود أوكرانيين... فيديو

12:43 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 22.10.2023)
© Photo / Press service of the concern "Kalashnikov" / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات صاروخ موجه مضاد للطائرات 9M333 التابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستيرلا 10 أم".
اختبارات صاروخ موجه مضاد للطائرات 9M333 التابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات ستيرلا 10 أم. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Photo / Press service of the concern "Kalashnikov"
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لصاروخ روسي موجه حيّد مجموعة من الجنود الأوكرانيين، خلال تحركهم ليلا.
وظهر في الفيديو كيف لاحق الصاروخ الهدف المتحرك حتى أصابه بدقة وحيّد المجموعة العسكرية الأوكرانية.
وتم رصد تحرك الجنود من خلال وحدة استطلاع و بالاعتماد على الطائرات المسيرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، قضت على مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من طراز "أي غي إس-17"على اتجاه أرتيوموفسك.
وأضافت الدفاع: "أحبط جنود من وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة "أي غي إس-17"، محاولة تسلل مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية".
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