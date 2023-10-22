https://sputnikarabic.ae/20231022/علماء-صينيون-يطورون-مواد-بناء-صديقة-للبيئة-مستوحاة-من-الديدان-1082316971.html
علماء صينيون يطورون مواد بناء صديقة للبيئة مستوحاة من الديدان
علماء صينيون يطورون مواد بناء صديقة للبيئة مستوحاة من الديدان
توصل علماء صينيون إلى اكتشاف رائد في عالم التشييد والإعمار، وذلك من داخل أعماق المحيط، تمثل بنجاحهم في بناء مادة جديدة منخفضة الكربون مستلهمة من الديدان... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T06:41+0000
2023-10-22T06:41+0000
2023-10-22T06:41+0000
مجتمع
علوم
منوعات
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076409426_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_005e61129fb6f1bfe282064a1c9681e6.jpg
ونشر باحثون من المعهد التقني للفيزياء والكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم دراستهم أخيرا في مجلة "Matter".وأوضح مدير المشروع والمؤلف الرئيسي للدراسة، وانغ شو تاو، أن "مواد البناء التقليدية المعتمدة على الأسمنت تستهلك الكثير من الطاقة في عملية الإنتاج، وفي الوقت ذاته، تولد الكثير من انبعاثات الكربون، لذا فإن تطوير مواد بناء جديدة منخفضة الكربون لها أهمية كبيرة"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي".ولاحظ الباحثون، في دراستهم، أن "هناك نوعا معينا من الدودة البحرية يسمى "دودة القلعة الرملية"، وهي مخلوقات بحرية متواضعة يبلغ طولها نحو بوصتين، تملك أسلوبا فريدا في بناء أعشاشها، وهو أنها تربط حبيبات الرمل أو قطع القشرة معا باستخدام مادة لاصقة مُفرزة جوهريا، ما يؤدي إلى إنشاء منازل تسمى بـ"القلاع الرملية الاستعمارية".وطور الباحثون مادة البناء الجديدة باستخدامهم مادة لاصقة طبيعية مستوحاة من تلك التي تنتجها الديدان البحرية، ومن الممكن إنتاج المادة الجديدة عند درجات حرارة منخفضة.وأكد مؤلف الدراسة الصينية، وانغ شو تاو، أن "هذا الأداء الشامل المتميز يسمح للمادة الجديدة بأن تكون مادة بناء واعدة في الجيل التالي من الإنشاءات منخفضة الكربون".
https://sputnikarabic.ae/20230923/اكتشاف-مصدر-لثاني-أكسيد-الكربون-على-أحد-أقمار-كوكب-المشتري-عنصر-أساسي-لوجود-البشر-1081310868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076409426_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_35fbf7425cb8f0e3f3b65d87e6529987.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, منوعات, العالم, الأخبار
علوم, منوعات, العالم, الأخبار
علماء صينيون يطورون مواد بناء صديقة للبيئة مستوحاة من الديدان
تابعنا عبر
توصل علماء صينيون إلى اكتشاف رائد في عالم التشييد والإعمار، وذلك من داخل أعماق المحيط، تمثل بنجاحهم في بناء مادة جديدة منخفضة الكربون مستلهمة من الديدان البحرية، وهو ما يتيح إمكانية توفير الطاقة وخفض الانبعاثات في قطاع البناء.
ونشر باحثون من المعهد التقني للفيزياء والكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم دراستهم أخيرا في مجلة "Matter".
وأوضح مدير المشروع والمؤلف الرئيسي للدراسة، وانغ شو تاو، أن "مواد البناء التقليدية المعتمدة على الأسمنت تستهلك الكثير من الطاقة في عملية الإنتاج، وفي الوقت ذاته، تولد الكثير من انبعاثات الكربون، لذا فإن تطوير مواد بناء جديدة منخفضة الكربون لها أهمية كبيرة"، وفقا لصحيفة
"تشاينا ديلي".
ولاحظ الباحثون، في دراستهم، أن "هناك نوعا معينا من الدودة البحرية يسمى "دودة القلعة الرملية"، وهي مخلوقات بحرية متواضعة يبلغ طولها نحو بوصتين، تملك أسلوبا فريدا في بناء أعشاشها، وهو أنها تربط حبيبات الرمل أو قطع القشرة معا باستخدام مادة لاصقة مُفرزة جوهريا، ما يؤدي إلى إنشاء منازل تسمى بـ"القلاع الرملية الاستعمارية".
وطور الباحثون مادة البناء الجديدة باستخدامهم مادة لاصقة طبيعية مستوحاة من تلك التي تنتجها الديدان البحرية، ومن الممكن إنتاج المادة الجديدة عند درجات حرارة منخفضة.
ووفقا للدراسة، فإن مواد البناء تتميز بأنها متعددة الاستخدامات، إذ يمكن تطبيقها على الحبوب المختلفة، مثل رمال الصحراء ورمال البحر ورماد الفحم والمخلفات المعدنية، كما أنها تمتلك الأداء الميكانيكي الجيد، وقابلية إعادة التدوير الفريدة وخاصية مقاومة العوامل الجوية.
وأكد مؤلف الدراسة الصينية، وانغ شو تاو، أن "هذا الأداء الشامل المتميز يسمح للمادة الجديدة بأن تكون مادة بناء واعدة في الجيل التالي من الإنشاءات منخفضة الكربون".