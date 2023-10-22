https://sputnikarabic.ae/20231022/في-يومه-العالمي-ضرورة-التوعية-باضطراب-تلعثم-الكلام-والتأتأة-وطرق-العلاج-1082319470.html
في يومه العالمي... ضرورة التوعية باضطراب تلعثم الكلام والتأتأة وطرق العلاج
في يومه العالمي... ضرورة التوعية باضطراب تلعثم الكلام والتأتأة وطرق العلاج
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: اليوم العالمي للتأتأة والتلعثم في الكلام وضرورة التوعية بطرق العلاج. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T09:02+0000
2023-10-22T09:02+0000
2023-10-22T09:03+0000
راديو
صدى الحياة
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في يومه العالمي... ضرورة التوعية بمرض تلعثم الكلام والتأتأة وطرق علاجه
في يومه العالمي... ضرورة التوعية بمرض تلعثم الكلام والتأتأة وطرق علاجه
تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الأشخاص الذين يعانون من صعوبة النطق والتأتأة بنحو 70 مليون شخص حول العالم، أي بمعدل 1 في المئة. ويعاني المصابون بهذا المرض من الكثير من الإحراج والتنمر والسخرية حتى من الآخرين، كما قد لا ينتبه الأولياء لعلاج أبنائهم في مراحل المرض المبكرة ويعتبرون أن الطفل مدلل فقط وبعد فترة سيتعدل سلوكه وطريقة نطقه.حول هذا الموضوع، قالت الاختصاصية في الإرشاد النفسي والأسري والتربوي والكاتبة والباحثة في مجال العلوم الإنسانية، الدكتورة هبة الطّماوي لبرنامج "صدى الحياة":ووجّهت الدكتورة هبة الطّماوي رسالة إلى الأمهات وقالت لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
صدى الحياة, аудио
في يومه العالمي... ضرورة التوعية باضطراب تلعثم الكلام والتأتأة وطرق العلاج
09:02 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: اليوم العالمي للتأتأة والتلعثم في الكلام وضرورة التوعية بطرق العلاج.
تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الأشخاص الذين يعانون من صعوبة النطق والتأتأة بنحو 70 مليون شخص حول العالم، أي بمعدل 1 في المئة. ويعاني المصابون بهذا المرض من الكثير من الإحراج والتنمر والسخرية حتى من الآخرين، كما قد لا ينتبه الأولياء لعلاج أبنائهم في مراحل المرض المبكرة ويعتبرون أن الطفل مدلل فقط وبعد فترة سيتعدل سلوكه وطريقة نطقه.
حول هذا الموضوع، قالت الاختصاصية في الإرشاد النفسي والأسري والتربوي والكاتبة والباحثة في مجال العلوم الإنسانية، الدكتورة هبة الطّماوي لبرنامج "صدى الحياة":
"التلعثم هو ظاهرة تزول بزوال المؤثر أو السبب في حالة كانت الحالة غير أولية، أي أن الطفل في هذه الحالة كان طبيعيا جدا وفجأة بدأت تظهر عليه أعراض تلعثم وتأتأة وبالتالي يمكننا اكتشاف السبب أو ما الصدمة التي تعرّض لها والعمل على علاجه، ومن الممكن أن يكون الطفل تعلم الكلمات بطريقة خاطئة، لهذا يجب أن يكون هناك تواصل مع الطفل حتى وهو أقل من 12 شهرا".
ووجّهت الدكتورة هبة الطّماوي رسالة إلى الأمهات وقالت لبرنامجنا:
"أنصح الأمهات بالوعي والثقافة والقراءة كثيرا، وتعرف عن أسس التربية الصحيحة، وتعرف احتياجات الطفل النفسية وكل مرحلة عمرية ماذا يحتاج فيها، لأن الأسباب النفسية أكبر من العضوية، وأيضا ضرورة الحوار مع الطفل، وذلك بعدم الانتقاد وعدم مقارنته بأي طفل غيره، فالتمييز في المعاملة يؤدي إلى نتائج عكسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...