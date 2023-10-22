https://sputnikarabic.ae/20231022/في-يومه-العالمي-ضرورة-التوعية-باضطراب-تلعثم-الكلام-والتأتأة-وطرق-العلاج-1082319470.html

في يومه العالمي... ضرورة التوعية باضطراب تلعثم الكلام والتأتأة وطرق العلاج

في يومه العالمي... ضرورة التوعية باضطراب تلعثم الكلام والتأتأة وطرق العلاج

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: اليوم العالمي للتأتأة والتلعثم في الكلام وضرورة التوعية بطرق العلاج. 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T09:02+0000

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راديو

صدى الحياة

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في يومه العالمي... ضرورة التوعية بمرض تلعثم الكلام والتأتأة وطرق علاجه في يومه العالمي... ضرورة التوعية بمرض تلعثم الكلام والتأتأة وطرق علاجه

تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الأشخاص الذين يعانون من صعوبة النطق والتأتأة بنحو 70 مليون شخص حول العالم، أي بمعدل 1 في المئة. ويعاني المصابون بهذا المرض من الكثير من الإحراج والتنمر والسخرية حتى من الآخرين، كما قد لا ينتبه الأولياء لعلاج أبنائهم في مراحل المرض المبكرة ويعتبرون أن الطفل مدلل فقط وبعد فترة سيتعدل سلوكه وطريقة نطقه.حول هذا الموضوع، قالت الاختصاصية في الإرشاد النفسي والأسري والتربوي والكاتبة والباحثة في مجال العلوم الإنسانية، الدكتورة هبة الطّماوي لبرنامج "صدى الحياة":ووجّهت الدكتورة هبة الطّماوي رسالة إلى الأمهات وقالت لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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