https://sputnikarabic.ae/20231022/قديروف-إسرائيل-لطخت-نفسها-بالعار-بسبب-أفعالها-في-فلسطين-1082335400.html
قديروف: إسرائيل لطخت نفسها بالعار بسبب أفعالها في فلسطين
قديروف: إسرائيل لطخت نفسها بالعار بسبب أفعالها في فلسطين
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن إسرائيل لطخت نفسها إلى الأبد بالعار الذي لا يمحى بسبب أفعالها في فلسطين. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T16:26+0000
2023-10-22T16:26+0000
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وكتب على تلغرام: "إن الأحداث المأساوية في فلسطين تنعكس بألم لا هوادة فيه في قلوب جميع الناس العاديين. إن الفظائع والجرائم التي يرتكبها النظام الإسرائيلي تذكر الإنسانية بأن الفاشية لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً للعالم أجمع. لقد لطخت إسرائيل نفسها إلى الأبد بالعار الذي لا يمحى، من خلال حرق أحياء بأكملها وقتل النساء بلا رحمة".وأضاف قديروف إن مئات المسلمين يواصلون أداء صلاة الجماعة في المساجد الكبيرة بالجمهورية.وتابع: "في كل مرة يتزايد عدد المؤمنين. وفي صلوات موجهة إلى الله تعالى، يسأل السكان الخلاص لسكان فلسطين والنصر العاجل لإخواننا الذين يقاتلون في منطقة العمليات الخاصة ضد مثل هذه الفاشية".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231022/خبير-أمني-مصري-لسبوتنيك-دعم-أمريكا-والغرب-لإسرائيل-في-غزة-سيوسع-نطاق-الحرب-في-المنطقة-1082334994.html
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روسيا, العالم العربي, إسرائيل
روسيا, العالم العربي, إسرائيل
قديروف: إسرائيل لطخت نفسها بالعار بسبب أفعالها في فلسطين
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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن إسرائيل لطخت نفسها إلى الأبد بالعار الذي لا يمحى بسبب أفعالها في فلسطين.
وكتب على تلغرام: "إن الأحداث المأساوية في فلسطين تنعكس بألم لا هوادة فيه في قلوب جميع الناس العاديين. إن الفظائع والجرائم التي يرتكبها النظام الإسرائيلي تذكر الإنسانية بأن الفاشية لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً للعالم أجمع. لقد لطخت إسرائيل نفسها إلى الأبد بالعار الذي لا يمحى، من خلال حرق أحياء بأكملها وقتل النساء بلا رحمة".
وأضاف قديروف إن مئات المسلمين يواصلون أداء صلاة الجماعة في المساجد الكبيرة بالجمهورية.
وتابع: "في كل مرة يتزايد عدد المؤمنين. وفي صلوات موجهة إلى الله تعالى، يسأل السكان الخلاص لسكان فلسطين والنصر العاجل لإخواننا الذين يقاتلون في منطقة العمليات الخاصة ضد مثل هذه الفاشية".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.