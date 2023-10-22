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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/قوات-إيفانوفو-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-أوكرانية-على-اتجاه-أرتيوموفسك-1082315504.html
قوات "إيفانوفو" الروسية تحبط محاولة تسلل أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك
قوات "إيفانوفو" الروسية تحبط محاولة تسلل أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، قضت على مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T05:19+0000
2023-10-22T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وأضافت الدفاع: "أحبط جنود من وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة "أي غي إس-17"، محاولة تسلل مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية".وقالت الوزارة إن "هذه المجموعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم قصفها مسبقا بمساعدة طائرات روسية من دون طيار، وتم الحصول على بيانات حول اقتراب العديد من الجماعات المسلحة الأوكرانية، على طول مساحة الغابات من ضواحي المدينة (أرتيوموفسك)، حيث فتحت قاذفات قنابل المظليين النار من موقع إطلاق مغلق يقع في أحد المباني الشاهقة في الضواحي الشمالية الغربية للمدينة، واستهدفت هذه المجموعة"."أي غي إس-17" هو قاذف قنابل رشاش أوتوماتيكي من عيار30 ملم، وتم تصميمه وتعديله لهزيمة أفراد العدو والقوة النارية الموجودة خارج الملاجئ، وفي الخنادق المفتوحة وخلف المتاريس وطيات التضاريس الطبيعية.وصرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "القوات الروسية أحبطت، في اتجاه كراسني ليمان أربع هجمات معادية، وتم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني ومركبتين مدرعتين".وقال سافتشوك: "في اتجاه كراسني ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "المركز" أضرارا بـ 170 هدفًا للعدو، بما في ذلك مركزين للقيادة والمراقبة وخمسة معاقل للقوات الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20231022/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-62-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1082314445.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
رصد عسكري, العالم, روسيا

قوات "إيفانوفو" الروسية تحبط محاولة تسلل أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك

05:19 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 05:48 GMT 22.10.2023)
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دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، قضت على مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من طراز "أي غي إس-17"على اتجاه أرتيوموفسك.
وأضافت الدفاع: "أحبط جنود من وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة "أي غي إس-17"، محاولة تسلل مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية".
وقالت الوزارة إن "هذه المجموعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم قصفها مسبقا بمساعدة طائرات روسية من دون طيار، وتم الحصول على بيانات حول اقتراب العديد من الجماعات المسلحة الأوكرانية، على طول مساحة الغابات من ضواحي المدينة (أرتيوموفسك)، حيث فتحت قاذفات قنابل المظليين النار من موقع إطلاق مغلق يقع في أحد المباني الشاهقة في الضواحي الشمالية الغربية للمدينة، واستهدفت هذه المجموعة".
"أي غي إس-17" هو قاذف قنابل رشاش أوتوماتيكي من عيار30 ملم، وتم تصميمه وتعديله لهزيمة أفراد العدو والقوة النارية الموجودة خارج الملاجئ، وفي الخنادق المفتوحة وخلف المتاريس وطيات التضاريس الطبيعية.
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 62 مرة خلال اليوم الماضي
02:19 GMT
وصرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "القوات الروسية أحبطت، في اتجاه كراسني ليمان أربع هجمات معادية، وتم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني ومركبتين مدرعتين".
وقال سافتشوك: "في اتجاه كراسني ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "المركز" أضرارا بـ 170 هدفًا للعدو، بما في ذلك مركزين للقيادة والمراقبة وخمسة معاقل للقوات الأوكرانية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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