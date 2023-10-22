https://sputnikarabic.ae/20231022/قوات-إيفانوفو-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-أوكرانية-على-اتجاه-أرتيوموفسك-1082315504.html
قوات "إيفانوفو" الروسية تحبط محاولة تسلل أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك
قوات "إيفانوفو" الروسية تحبط محاولة تسلل أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، قضت على مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T05:19+0000
2023-10-22T05:19+0000
2023-10-22T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
روسيا
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وأضافت الدفاع: "أحبط جنود من وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة "أي غي إس-17"، محاولة تسلل مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية".وقالت الوزارة إن "هذه المجموعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم قصفها مسبقا بمساعدة طائرات روسية من دون طيار، وتم الحصول على بيانات حول اقتراب العديد من الجماعات المسلحة الأوكرانية، على طول مساحة الغابات من ضواحي المدينة (أرتيوموفسك)، حيث فتحت قاذفات قنابل المظليين النار من موقع إطلاق مغلق يقع في أحد المباني الشاهقة في الضواحي الشمالية الغربية للمدينة، واستهدفت هذه المجموعة"."أي غي إس-17" هو قاذف قنابل رشاش أوتوماتيكي من عيار30 ملم، وتم تصميمه وتعديله لهزيمة أفراد العدو والقوة النارية الموجودة خارج الملاجئ، وفي الخنادق المفتوحة وخلف المتاريس وطيات التضاريس الطبيعية.وصرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "القوات الروسية أحبطت، في اتجاه كراسني ليمان أربع هجمات معادية، وتم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني ومركبتين مدرعتين".وقال سافتشوك: "في اتجاه كراسني ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "المركز" أضرارا بـ 170 هدفًا للعدو، بما في ذلك مركزين للقيادة والمراقبة وخمسة معاقل للقوات الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20231022/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-62-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1082314445.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
قوات "إيفانوفو" الروسية تحبط محاولة تسلل أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك
05:19 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 05:48 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، قضت على مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من طراز "أي غي إس-17"على اتجاه أرتيوموفسك.
وأضافت الدفاع: "أحبط جنود من وحدة "حرس إيفانوفو" المجوقلة، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة "أي غي إس-17"، محاولة تسلل مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية".
وقالت الوزارة إن "هذه المجموعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم قصفها مسبقا بمساعدة طائرات روسية من دون طيار، وتم الحصول على بيانات حول اقتراب العديد من الجماعات المسلحة الأوكرانية، على طول مساحة الغابات من ضواحي المدينة (أرتيوموفسك)، حيث فتحت قاذفات قنابل المظليين النار من موقع إطلاق مغلق يقع في أحد المباني الشاهقة في الضواحي الشمالية الغربية للمدينة، واستهدفت هذه المجموعة".
"أي غي إس-17" هو قاذف قنابل رشاش أوتوماتيكي من عيار30 ملم، وتم تصميمه وتعديله لهزيمة أفراد العدو والقوة النارية الموجودة خارج الملاجئ، وفي الخنادق المفتوحة وخلف المتاريس وطيات التضاريس الطبيعية.
وصرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز
"، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "القوات الروسية أحبطت، في اتجاه كراسني ليمان أربع هجمات معادية، وتم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني ومركبتين مدرعتين".
وقال سافتشوك: "في اتجاه كراسني ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "المركز"
أضرارا بـ 170 هدفًا للعدو، بما في ذلك مركزين للقيادة والمراقبة وخمسة معاقل للقوات الأوكرانية".