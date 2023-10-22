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https://sputnikarabic.ae/20231022/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-دبابة-إسرائيلية-في-كمين-محكم-شرقي-خان-يونس-1082333781.html
كتائب "القسام" تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في كمين محكم شرقي خان يونس
كتائب "القسام" تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في كمين محكم شرقي خان يونس
أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، تدمير دبابة وجرافتين ضمن قوة مدرعة إسرائيلية، إثر كمين محكم شرقي خان يونس. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T15:55+0000
2023-10-22T15:57+0000
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقالت كتائب القسام، في بيان، اليوم الأحد: "مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، حيث التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".فيما أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قبل قليل، أطلق مخربون النار باتجاه قوات تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل غرب السياج الحدودي لقطاع غزة، في منطقة كيسوفيم. وهاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي المجموعة التي أطلقت النار على الجنود".وفي سياق متصل، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بإصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231022/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

كتائب "القسام" تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في كمين محكم شرقي خان يونس

15:55 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 15:57 GMT 22.10.2023)
© dic.academicدبابة إسرائيلية
دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© dic.academic
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أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، تدمير دبابة وجرافتين ضمن قوة مدرعة إسرائيلية، إثر كمين محكم شرقي خان يونس.
رام الله - سبوتنيك. وقالت كتائب القسام، في بيان، اليوم الأحد: "مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، حيث التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".
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10:21 GMT
فيما أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قبل قليل، أطلق مخربون النار باتجاه قوات تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل غرب السياج الحدودي لقطاع غزة، في منطقة كيسوفيم. وهاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي المجموعة التي أطلقت النار على الجنود".
وفي سياق متصل، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بإصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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