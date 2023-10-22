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https://sputnikarabic.ae/20231022/متيس-إم---1-نظام-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-1082334779.html
"متيس إم - 1".. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
"متيس إم - 1".. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
يصنف "متيس إم - 1" ضمن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة، التي تم تصميمها لتدمير الدبابات المزودة بدروع تفاعلية والمدرعات وأنواع أخرى من المنشآت... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
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ويمكن استخدام أنظمة "متيس إم - 1" الصاروخية ضد الدبابات على مدار الساعة ليلا أو نهارا بكفاءة عالية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"متيس إم - 1".. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات

16:04 GMT 22.10.2023
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يصنف "متيس إم - 1" ضمن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة، التي تم تصميمها لتدمير الدبابات المزودة بدروع تفاعلية والمدرعات وأنواع أخرى من المنشآت والوسائل القتالية.
ويمكن استخدام أنظمة "متيس إم - 1" الصاروخية ضد الدبابات على مدار الساعة ليلا أو نهارا بكفاءة عالية.
متيس إم - 1.. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي
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