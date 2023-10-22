https://sputnikarabic.ae/20231022/متيس-إم---1-نظام-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-1082334779.html
"متيس إم - 1".. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
"متيس إم - 1".. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
يصنف "متيس إم - 1" ضمن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة، التي تم تصميمها لتدمير الدبابات المزودة بدروع تفاعلية والمدرعات وأنواع أخرى من المنشآت... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T16:04+0000
2023-10-22T16:04+0000
2023-10-22T16:04+0000
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ويمكن استخدام أنظمة "متيس إم - 1" الصاروخية ضد الدبابات على مدار الساعة ليلا أو نهارا بكفاءة عالية.
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انفوجرافيك, инфографика
"متيس إم - 1".. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
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يصنف "متيس إم - 1" ضمن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة، التي تم تصميمها لتدمير الدبابات المزودة بدروع تفاعلية والمدرعات وأنواع أخرى من المنشآت والوسائل القتالية.
ويمكن استخدام أنظمة "متيس إم - 1" الصاروخية ضد الدبابات على مدار الساعة ليلا أو نهارا بكفاءة عالية.