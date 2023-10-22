https://sputnikarabic.ae/20231022/مقتل-مسلحين-من-قسد-بينهم-قيادي-في-غارة-جوية-للجيش-التركي-شرقي-سوريا-1082328283.html
مقتل مسلحين من "قسد" بينهم قيادي في غارة جوية للجيش التركي شرقي سوريا
مقتل مسلحين من "قسد" بينهم قيادي في غارة جوية للجيش التركي شرقي سوريا
قتل عدد من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بينهم قيادي، في استهداف جوي بطائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي وسط مدينة القامشلي، شرقي سوريا. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T12:51+0000
2023-10-22T12:51+0000
2023-10-22T12:51+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية، بأن اثنين على الأقل من مسلحي "قسد" أحدهما قيادي من جنسية غير سورية، قتلا وأصيب أخرون في انفجار سيارة نوع "جيب" بعد قصفها من قبل طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي شمالي محافظة الحسكة، عصر اليوم الأحد 21 تشرين الأول/أكتوبر.وتابعت المصادر أن انفجاراً قوياً سمع في أرجاء مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، ناتج عن انفجار السيارة التي احترقت بالكامل بالقرب من دوار القوتلي في شارع الكورنيش وسط مدينة القامشلي الحدودية مع تركيا.وقامت قوات "قسد" بضرب طوق أمني بعد إخماد الحريق في السيارة من قبل سيارات الإطفاء التي سارعت بالوصول إلى موقع الانفجار، بحسب المصادر.يشار أن القوات التركية شنت خلال الأسبوعين الماضيين غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع قوات "قسد" ومواقع قيادات من "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، في أرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب، كان عدد كبير منها يتموضع بالقرب من قواعد الجيش الأمريكي خصوصاً في محافظة الحسكة.وأدت الغارات التركية لمقتل العشرات من قوات "قسد" وتدمير عدد كبير من محطات الكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية، كرد على استهداف مسلحي "حزب العمال الكردستاني" لمبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20231005/طائرات-مسيرة-تركية-تقصف-مواقع-لـ-قسد-قرب-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-سوريا-فيديو-1081680123.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
مقتل مسلحين من "قسد" بينهم قيادي في غارة جوية للجيش التركي شرقي سوريا
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قتل عدد من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بينهم قيادي، في استهداف جوي بطائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي وسط مدينة القامشلي، شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية، بأن اثنين على الأقل من مسلحي "قسد" أحدهما قيادي من جنسية غير سورية، قتلا وأصيب أخرون في انفجار سيارة نوع "جيب" بعد قصفها من قبل طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي شمالي محافظة الحسكة، عصر اليوم الأحد 21 تشرين الأول/أكتوبر.
وتابعت المصادر أن انفجاراً قوياً سمع في أرجاء مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، ناتج عن انفجار السيارة التي احترقت بالكامل بالقرب من دوار القوتلي في شارع الكورنيش وسط مدينة القامشلي الحدودية مع تركيا.
وقامت قوات "قسد" بضرب طوق أمني بعد إخماد الحريق في السيارة من قبل سيارات الإطفاء التي سارعت بالوصول إلى موقع الانفجار، بحسب المصادر.
يشار أن القوات التركية شنت خلال الأسبوعين الماضيين غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع قوات "قسد" ومواقع قيادات من "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، في أرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب، كان عدد كبير منها يتموضع بالقرب من قواعد الجيش الأمريكي خصوصاً في محافظة الحسكة.
وأدت الغارات التركية لمقتل العشرات من قوات "قسد" وتدمير عدد كبير من محطات الكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية، كرد على استهداف مسلحي "حزب العمال الكردستاني" لمبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة.