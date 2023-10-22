https://sputnikarabic.ae/20231022/موسكو-تتوقع-من-الدول-التي-تحتفظ-بالأسمدة-الروسية-بشكل-غير-شرعي-إرسالها-إلى-الدول-الأكثر-فقرا-1082333967.html
موسكو تتوقع من الدول التي تحتفظ بالأسمدة الروسية بشكل غير شرعي إرسالها إلى الدول الأكثر فقرا
موسكو تتوقع من الدول التي تحتفظ بالأسمدة الروسية بشكل غير شرعي إرسالها إلى الدول الأكثر فقرا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع أن تبذل عدد من الدول الغربية التي تمتلك الأسمدة الروسية بشكل غير قانوني جهودا لإرسالها إلى الدول الأكثر فقرا في... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T15:59+0000
2023-10-22T15:59+0000
2023-10-22T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار مذكرة روسيا والأمم المتحدة السارية حتى عام 2025 بشأن تطبيع الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية والأسمدة، فقد اتخذت موسكو في سبتمبر/أيلول من العام الماضي زمام المبادرة لإرسال 262 ألف طن من الأسمدة المعدنية المحتجزة في موانئ لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا إلى أفقر البلدان.وأضافت الوزارة أنه منذ ذلك الحين "تم تسليم شحنتين فقط فيما توقف إرسال ثلاث شحنات أخرى".وجاء في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأحد، "في هذا الصدد، يتوقع الجانب الروسي أنه في الفترة المقبلة، ستبذل الدول التي تحتفظ بأسمدتنا بشكل غير قانوني كل الجهود اللازمة لإرسالها في الوقت المناسب إلى الدول الأكثر فقراً".
https://sputnikarabic.ae/20231012/طهران-تعرض-على-موسكو-ممرات-آمنة-لتصدير-الحبوب-الروسية-1081922500.html
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روسيا
موسكو تتوقع من الدول التي تحتفظ بالأسمدة الروسية بشكل غير شرعي إرسالها إلى الدول الأكثر فقرا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع أن تبذل عدد من الدول الغربية التي تمتلك الأسمدة الروسية بشكل غير قانوني جهودا لإرسالها إلى الدول الأكثر فقرا في الوقت المناسب.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار مذكرة روسيا والأمم المتحدة السارية حتى عام 2025 بشأن تطبيع الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية والأسمدة، فقد اتخذت موسكو في سبتمبر/أيلول من العام الماضي زمام المبادرة لإرسال 262 ألف طن من الأسمدة المعدنية المحتجزة في موانئ لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا إلى أفقر البلدان.
وأضافت الوزارة أنه منذ ذلك الحين "تم تسليم شحنتين فقط فيما توقف إرسال ثلاث شحنات أخرى".
وجاء في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأحد، "في هذا الصدد، يتوقع الجانب الروسي أنه في الفترة المقبلة، ستبذل الدول التي تحتفظ بأسمدتنا بشكل غير قانوني كل الجهود اللازمة لإرسالها في الوقت المناسب إلى الدول الأكثر فقراً".