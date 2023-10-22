https://sputnikarabic.ae/20231022/وزير-الدفاع-الأمريكي-نتوقع-زيادة-الهجمات-على-قواتنا-ومواطنينا-في-الشرق-الأوسط--1082330600.html
وزير الدفاع الأمريكي: نتوقع زيادة الهجمات على قواتنا ومواطنينا في الشرق الأوسط
وزير الدفاع الأمريكي: نتوقع زيادة الهجمات على قواتنا ومواطنينا في الشرق الأوسط
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تتوقع تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط وزيادة خطر وقوع هجمات على قواتها في المنطقة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T14:24+0000
2023-10-22T14:24+0000
2023-10-22T14:24+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" "نحن قلقون بشأن التصعيد المحتمل. في الواقع، ما نراه هو احتمال حدوث زيادة كبيرة في الهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة". وأشار في هذا الصدد إلى الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على القوات الأميركية في العراق وسوريا.وأضاف "إننا نفعل ما هو ضروري لضمان أن قواتنا جاهزة وقادرة على الرد". ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231022/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-نقطة-إطلاق-نار-لـحماس-بواسطة-اللدغة-الحديدية-فيديو--1082330456.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكي: نتوقع زيادة الهجمات على قواتنا ومواطنينا في الشرق الأوسط
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أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تتوقع تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط وزيادة خطر وقوع هجمات على قواتها في المنطقة.
وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" "نحن قلقون بشأن التصعيد المحتمل. في الواقع، ما نراه هو احتمال حدوث زيادة كبيرة في الهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة".
وأشار في هذا الصدد إلى الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على القوات الأميركية في العراق وسوريا.
وأضاف "إننا نفعل ما هو ضروري لضمان أن قواتنا جاهزة وقادرة على الرد".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.