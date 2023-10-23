عربي
أردوغان يقترح على البرلمان التركي التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"
https://sputnikarabic.ae/20231023/أردوغان-يقترح-على-البرلمان-التركي-التصديق-على-بروتوكول-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1082366844.html
أردوغان يقترح على البرلمان التركي التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"
أردوغان يقترح على البرلمان التركي التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"
أفادت إدارة الجمهورية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اقترح على برلمان البلاد التصديق على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T14:27+0000
2023-10-23T14:27+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684568_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_57ad0c767550a28436249b1e4bdac4bc.jpg
وقالت الإدارة: "وقع الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى".وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/أيار من العام الماضي مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.أجّلت المجر التصويت على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لأن ستوكهولم كانت تقوّض العلاقات مع بودابست، وتظهر باستمرار "التفوق الأخلاقي".
https://sputnikarabic.ae/20230816/الناتو-يوضح-موقفه-من-انضمام-أوكرانيا--1080137294.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684568_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_dd1b7880a9664bc715a01081edfe6301.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يقترح على البرلمان التركي التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"

14:27 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت إدارة الجمهورية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اقترح على برلمان البلاد التصديق على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت الإدارة: "وقع الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى".
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو يوضح موقفه من انضمام أوكرانيا
16 أغسطس, 13:49 GMT
وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/أيار من العام الماضي مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
أجّلت المجر التصويت على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لأن ستوكهولم كانت تقوّض العلاقات مع بودابست، وتظهر باستمرار "التفوق الأخلاقي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMTРакеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف كاميرات رصد إسرائيلية.. صور وفيديو05:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала