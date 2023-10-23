https://sputnikarabic.ae/20231023/أردوغان-يقترح-على-البرلمان-التركي-التصديق-على-بروتوكول-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1082366844.html
أردوغان يقترح على البرلمان التركي التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"
أردوغان يقترح على البرلمان التركي التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"
أفادت إدارة الجمهورية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اقترح على برلمان البلاد التصديق على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T14:27+0000
2023-10-23T14:27+0000
2023-10-23T14:27+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الإدارة: "وقع الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى".وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/أيار من العام الماضي مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.أجّلت المجر التصويت على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لأن ستوكهولم كانت تقوّض العلاقات مع بودابست، وتظهر باستمرار "التفوق الأخلاقي".
https://sputnikarabic.ae/20230816/الناتو-يوضح-موقفه-من-انضمام-أوكرانيا--1080137294.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يقترح على البرلمان التركي التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"
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أفادت إدارة الجمهورية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اقترح على برلمان البلاد التصديق على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت الإدارة: "وقع الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى".
وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/أيار من العام الماضي مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
أجّلت المجر التصويت على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لأن ستوكهولم كانت تقوّض العلاقات مع بودابست، وتظهر باستمرار "التفوق الأخلاقي".