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https://sputnikarabic.ae/20231023/أكثر-10-دول-منتجة-للماس-في-العالم-1082357579.html
أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم
أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم
تعد روسيا الدولة الرائدة في إنتاج الماس، فهي تمثل نحو 25% من التعدين العالمي. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T10:48+0000
2023-10-23T10:48+0000
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تشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم.
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انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم

أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم

10:48 GMT 23.10.2023
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تعد روسيا الدولة الرائدة في إنتاج الماس، فهي تمثل نحو 25% من التعدين العالمي.
تشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم.
أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم - سبوتنيك عربي
أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم - سبوتنيك عربي
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