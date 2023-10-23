https://sputnikarabic.ae/20231023/أكثر-10-دول-منتجة-للماس-في-العالم-1082357579.html
أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم
أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم
تعد روسيا الدولة الرائدة في إنتاج الماس، فهي تمثل نحو 25% من التعدين العالمي. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T10:48+0000
2023-10-23T10:48+0000
2023-10-23T10:48+0000
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تشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم.
2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم
تعد روسيا الدولة الرائدة في إنتاج الماس، فهي تمثل نحو 25% من التعدين العالمي.
تشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" أكثر 10 دول منتجة للماس في العالم.