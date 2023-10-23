https://sputnikarabic.ae/20231023/أنور-عبد-الهادي-لـسبوتنيك-التصعيد-شمال-فلسطين-يخفف-الإجرام-الإسرائيلي-على-غزة-1082351404.html

أنور عبد الهادي لـ"سبوتنيك": التصعيد شمال فلسطين يخفف الإجرام الإسرائيلي على غزة

أنور عبد الهادي لـ"سبوتنيك": التصعيد شمال فلسطين يخفف الإجرام الإسرائيلي على غزة

أكد مدير دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، أن جميع الدول والشعوب العربية سيّرت وتسيّر قوافل مساعدات إلى أهالي قطاع... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T09:02+0000

2023-10-23T09:02+0000

2023-10-23T09:02+0000

طوفان الأقصى

اسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وأضاف عبد الهادي، اليوم الاثنين 23 أوكتوبر/ تشرين الأول، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "من المفترض أن يضمن المجتمع الدولي وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية وقوانين الحرب دون عوائق، إلا أن كيان الاحتلال لا زال يستخدم ملف المساعدات الإنسانية كورقة للضغط على الشعب الفلسطيني ويمنع دخولها إلى القطاع على الرغم من إعلان الحكومة المصرية فتح المعبر من جانبها".ونوه المسؤول الفلسطيني إلى "أن الشاحنات التي سمح الاحتلال بدخولها لا تلبي شيئا من الاحتياجات الكبيرة والهائلة التي تسبب بها عدوانه وجرائمه بحق أهالي القطاع، إضافة إلى استمرار الاحتلال بمنع دخول الوقود إلى غزة يهدد بتوقف المشافي والمراكز الصحية وتقديم الخدمات عن العمل ما يعني مزيداً من الشهداء غالبيتهم العظمى من الفئات الأشد ضعفا كالأطفال والنساء والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة".قمة القاهرة.. "قمة الممكن"وحول قمة القاهرة للسلام التي انتهت دون بيان ختامي، قال مدير دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية: "كان لا بد من عقدها لنستمع إلى آراء الدول جميعها حول الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا منذ أكثر من أسبوعين".وأوضح بأن "الموقف العربي كان جيدا إلى حد ما، الجميع أدان جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحمّله مسؤولية قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومحاصرة المدنيين في قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء والدواء والغذاء عنهم"، مشيرا إلى أن "الموقف الأوروبي خلال القمة كان متماهيا مع كيان الاحتلال، لأن الكيان يشكل قاعدة للدول الأوروبية في المنطقة التي أنشأته وتشعر بضرورة الحفاظ عليه من وجهة نظرهم".الاتحاد الأوروبي: "دم رخيص وآخر غال"وأضاف عبد الهادي: "هذا الأمر يؤكد ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية، فوفق رؤيتهم للعالم بعين واحدة يتجاهلون حق الفلسطيني في الدفاع عن نفسه فيما الإسرائيلي المجرم والقاتل هو الذي يدافع عن نفسه عبر استهداف الأطفال والنساء والمنشأت الطبية، كما يعتبرون أن الدم الفلسطيني والعربي هو دم رخيص، بينما الدم الإسرائيلي هو دم غال ولا يجوز المساس به".وأوضح عبد الهادي أن "هذه الازدواجية لدى الحكومات الغربية بدأت تتكشف لشعوبهم بدليل المسيرات الضخمة التي تخرج في عواصم هذه الدول تنديدا بالجرائم الإسرائيلية ونصرة للحق الفلسطيني رغم محاولات الحكومات الغربية إسكات صوتهم ومنعهم من التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن الاتحاد الأوربي فقد قيمته وأهميته ولم يعد لاعبا أساسيا في المنطقة، ويقتصر عمله على أنه يخدم كيان الاحتلال.التصعيد على الجبهة الشماليةوأشار مدير دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير إلى أن "التصعيد الذي تشهده الحدود الفلسطينية اللبنانية يساعد في تخفيف الضغط العسكري للاحتلال على قطاع غزة، ويقلص من حدة الإجرام بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث يؤدي إلى تشتيت قوة هذا العدو المجرم، وتبقى المعركة الأساسية في غزة، فهذا الاحتلال يريد تدمير قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية تحت غطاء أوروبي وأمريكي عبر قتل المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء وتدمير الأحياء السكنية والمرافق الطبية والبنى التحتية لإرهاب الشعب الفلسطيني وتثبيط عزيمته، إلا أن هذا الشعب الذي يقاتل ويقاوم منذ أكثر 75 عاما هذا العدو المجرم، ومهما قدم من تضحيات فلن يرحل من أرضه، ومتمسك بها وسيأتي اليوم لإعلان دولته المستقلة على أرض فلسطين المتجذر بها".وختم عبد الهادي حديثه لـ "سبوتنيك" بأن "المجتمع الإسرائيلي الداخلي بدأ يظهر حالة التفكك"، وأضاف: "هم منقسمون ويشعرون أن جرائم الكيان التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ستنعكس عليهم وبالاً وستكون بداية لتفكك هذا الكيان المصطنع الذي تشكل على القتل والإجرام على مدى عقود وعلى مرأى وتواطئ من المجتمع الدولي والغربي على وجه الخصوص".

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طوفان الأقصى, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة