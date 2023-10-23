https://sputnikarabic.ae/20231023/إخلاء-قناة-تلفزيونية-ألمانية-بسبب-أنباء-عن-وجود-قنبلة-1082354470.html
إخلاء قناة تلفزيونية ألمانية بسبب أنباء عن وجود قنبلة
إخلاء قناة تلفزيونية ألمانية بسبب أنباء عن وجود قنبلة
ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء العديد من مباني تلفزيون "زي دي أف"، في مدينة ماينز الألمانية، بسبب معلومات حول وجود قنبلة في المكان. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T10:36+0000
2023-10-23T10:36+0000
2023-10-23T10:40+0000
العالم
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وحسبما نقلت صحيفة "فوكوس"، تم إخلاء العديد من المباني التابعة للقناة التلفزيونية، بعد تلقي أنباء تفيد بوجود عبوة ناسفة فيها، وتم تفتيش المباني بالكامل من قبل السلطات المختصة بمساعدة كلاب الشرطة.وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الأنباء الألمانية أنه "تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هامبورغ الألماني بعد تلقي تهديد بهجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران".وتلقت الشرطة التهديد برسالة بريد إلكتروني وكانت موجهة ضد رحلة وصلت من طهران إلى مطار هامبورغ في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20231019/النمسا-تدعو-أوروبا-إلى-إعادة-النظر-في-سياسة-الهجرة--1082213797.html
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العالم
إخلاء قناة تلفزيونية ألمانية بسبب أنباء عن وجود قنبلة
10:36 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 23.10.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء العديد من مباني تلفزيون "زي دي أف"، في مدينة ماينز الألمانية، بسبب معلومات حول وجود قنبلة في المكان.
وحسبما نقلت صحيفة "فوكوس"، تم إخلاء العديد من المباني التابعة للقناة التلفزيونية، بعد تلقي أنباء تفيد بوجود عبوة ناسفة فيها، وتم تفتيش المباني بالكامل من قبل السلطات المختصة بمساعدة كلاب الشرطة.
وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الأنباء الألمانية أنه "تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هامبورغ الألماني بعد تلقي تهديد بهجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران".
وتلقت الشرطة التهديد برسالة بريد إلكتروني وكانت موجهة ضد رحلة وصلت من طهران إلى مطار هامبورغ في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.