https://sputnikarabic.ae/20231023/إخلاء-قناة-تلفزيونية-ألمانية-بسبب-أنباء-عن-وجود-قنبلة-1082354470.html

إخلاء قناة تلفزيونية ألمانية بسبب أنباء عن وجود قنبلة

إخلاء قناة تلفزيونية ألمانية بسبب أنباء عن وجود قنبلة

ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء العديد من مباني تلفزيون "زي دي أف"، في مدينة ماينز الألمانية، بسبب معلومات حول وجود قنبلة في المكان. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

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وحسبما نقلت صحيفة "فوكوس"، تم إخلاء العديد من المباني التابعة للقناة التلفزيونية، بعد تلقي أنباء تفيد بوجود عبوة ناسفة فيها، وتم تفتيش المباني بالكامل من قبل السلطات المختصة بمساعدة كلاب الشرطة.وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الأنباء الألمانية أنه "تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هامبورغ الألماني بعد تلقي تهديد بهجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران".وتلقت الشرطة التهديد برسالة بريد إلكتروني وكانت موجهة ضد رحلة وصلت من طهران إلى مطار هامبورغ في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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