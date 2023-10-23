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https://sputnikarabic.ae/20231023/إخلاء-قناة-تلفزيونية-ألمانية-بسبب-أنباء-عن-وجود-قنبلة-1082354470.html
إخلاء قناة تلفزيونية ألمانية بسبب أنباء عن وجود قنبلة
إخلاء قناة تلفزيونية ألمانية بسبب أنباء عن وجود قنبلة
ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء العديد من مباني تلفزيون "زي دي أف"، في مدينة ماينز الألمانية، بسبب معلومات حول وجود قنبلة في المكان. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
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وحسبما نقلت صحيفة "فوكوس"، تم إخلاء العديد من المباني التابعة للقناة التلفزيونية، بعد تلقي أنباء تفيد بوجود عبوة ناسفة فيها، وتم تفتيش المباني بالكامل من قبل السلطات المختصة بمساعدة كلاب الشرطة.وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الأنباء الألمانية أنه "تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هامبورغ الألماني بعد تلقي تهديد بهجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران".وتلقت الشرطة التهديد برسالة بريد إلكتروني وكانت موجهة ضد رحلة وصلت من طهران إلى مطار هامبورغ في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
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العالم
العالم

إخلاء قناة تلفزيونية ألمانية بسبب أنباء عن وجود قنبلة

10:36 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 23.10.2023)
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREكلاب تشارك في تدريب عسكري
كلاب تشارك في تدريب عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
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ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء العديد من مباني تلفزيون "زي دي أف"، في مدينة ماينز الألمانية، بسبب معلومات حول وجود قنبلة في المكان.
وحسبما نقلت صحيفة "فوكوس"، تم إخلاء العديد من المباني التابعة للقناة التلفزيونية، بعد تلقي أنباء تفيد بوجود عبوة ناسفة فيها، وتم تفتيش المباني بالكامل من قبل السلطات المختصة بمساعدة كلاب الشرطة.
قاعة مدينة فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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19 أكتوبر, 16:35 GMT
وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الأنباء الألمانية أنه "تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هامبورغ الألماني بعد تلقي تهديد بهجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران".
وتلقت الشرطة التهديد برسالة بريد إلكتروني وكانت موجهة ضد رحلة وصلت من طهران إلى مطار هامبورغ في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
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