https://sputnikarabic.ae/20231023/إعلام-ارتفاع-عدد-القتلى-البريطانيين-في-التصعيد-الإسرائيلي-الفلسطيني-إلى-10-أشخاص-1082339852.html

إعلام: ارتفاع عدد القتلى البريطانيين في التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني إلى 10 أشخاص

إعلام: ارتفاع عدد القتلى البريطانيين في التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني إلى 10 أشخاص

ارتفع عدد المواطنين البريطانيين الذين قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى 10 أشخاص على الأقل، وجاء ذلك وفقا لتقارير صحفية إنجليزية. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب التقارير، تم التعرف على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، اختفت بعد هجوم "حماس" على مستوطنة بئيري في 7 أكتوبر.وتم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة مع والديها وشقيقتها البالغة من العمر 13 عاما، والتي تأكدت وفاتها أيضا هذا الأسبوع، وما زال والد الأسرة مفقودا، والأم تعتبر متوفاة.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، بعدا بيومين إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيًا وإصابة نحو 1700 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231022/مقتل-أكثر-من-20-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-لمسجد-ومنزلين-في-غزة--عاجل-1082339093.html

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حركة حماس, بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم