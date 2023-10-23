https://sputnikarabic.ae/20231023/إعلام-كييف-طورت-درونات-بالتعاون-مع-الاستخبارات-الأمريكية-لضرب-جسر-القرم--1082364157.html
إعلام: كييف طورت "درونات" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية لضرب جسر القرم
إعلام: كييف طورت "درونات" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية لضرب جسر القرم
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر أن الدرونات التي استخدمتها أوكرانيا لضرب جسر القرم تم تطويرها بمشاركة وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:36+0000
2023-10-23T13:36+0000
2023-10-23T13:36+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:131:2881:1751_1920x0_80_0_0_72d4d91bc0f9a60a669caa2048cb503c.jpg
وجاء في المقال: "نفّذ جهاز الأمن الأوكراني ضربة ثانية على الجسر بعد تسعة أشهر من الضربة الأولى، باستخدام سفن مسيرة تم تطويرها في إطار عملية سرية شاركت فيها وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى".وبحسب المنشور، حذرت قوات الأمن الأوكرانية ضباط وكالة المخابرات المركزية في كييف مسبقًا بشأن أكبر الهجمات المخطط لها. وفي بعض الحالات، بما في ذلك تفجير الشاحنة على جسر القرم، يعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم.وبحسب المصدر، تلقت كييف في بعض الحالات إجابة قصيرة من واشنطن حول إحجام الجانب الأمريكي عن المشاركة في مثل هذه العمليات.وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه لا تتم أي عملية رئيسية واحدة للاستخبارات الأوكرانية دون إذن "ضمني أو أي شيء آخر" من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
https://sputnikarabic.ae/20231023/صحيفة-أمريكية-أوكرانيا-ارتكبت-عشرات-الجرائم-منها-قتل-دوغينا-وتاتارسكي-1082362495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:0:2529:1896_1920x0_80_0_0_bc08250c870a999297276c6e7b05c671.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
إعلام: كييف طورت "درونات" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية لضرب جسر القرم
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر أن الدرونات التي استخدمتها أوكرانيا لضرب جسر القرم تم تطويرها بمشاركة وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى.
وجاء في المقال: "نفّذ جهاز الأمن الأوكراني ضربة ثانية على الجسر بعد تسعة أشهر من الضربة الأولى، باستخدام سفن مسيرة تم تطويرها في إطار عملية سرية شاركت فيها وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى".
وبحسب المنشور، حذرت قوات الأمن الأوكرانية ضباط وكالة المخابرات المركزية في كييف مسبقًا بشأن أكبر الهجمات المخطط لها. وفي بعض الحالات، بما في ذلك تفجير الشاحنة على جسر القرم، يعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم.
وبحسب المصدر، تلقت كييف في بعض الحالات إجابة قصيرة من واشنطن حول إحجام الجانب الأمريكي عن المشاركة في مثل هذه العمليات.
وتشير صحيفة "واشنطن بوست"
إلى أنه لا تتم أي عملية رئيسية واحدة للاستخبارات الأوكرانية دون إذن "ضمني أو أي شيء آخر" من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.