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https://sputnikarabic.ae/20231023/إعلام-كييف-طورت-درونات-بالتعاون-مع-الاستخبارات-الأمريكية-لضرب-جسر-القرم--1082364157.html
إعلام: كييف طورت "درونات" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية لضرب جسر القرم
إعلام: كييف طورت "درونات" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية لضرب جسر القرم
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر أن الدرونات التي استخدمتها أوكرانيا لضرب جسر القرم تم تطويرها بمشاركة وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:36+0000
2023-10-23T13:36+0000
رصد عسكري
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وجاء في المقال: "نفّذ جهاز الأمن الأوكراني ضربة ثانية على الجسر بعد تسعة أشهر من الضربة الأولى، باستخدام سفن مسيرة تم تطويرها في إطار عملية سرية شاركت فيها وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى".وبحسب المنشور، حذرت قوات الأمن الأوكرانية ضباط وكالة المخابرات المركزية في كييف مسبقًا بشأن أكبر الهجمات المخطط لها. وفي بعض الحالات، بما في ذلك تفجير الشاحنة على جسر القرم، يعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم.وبحسب المصدر، تلقت كييف في بعض الحالات إجابة قصيرة من واشنطن حول إحجام الجانب الأمريكي عن المشاركة في مثل هذه العمليات.وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه لا تتم أي عملية رئيسية واحدة للاستخبارات الأوكرانية دون إذن "ضمني أو أي شيء آخر" من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
https://sputnikarabic.ae/20231023/صحيفة-أمريكية-أوكرانيا-ارتكبت-عشرات-الجرائم-منها-قتل-دوغينا-وتاتارسكي-1082362495.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

إعلام: كييف طورت "درونات" بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية لضرب جسر القرم

13:36 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر أن الدرونات التي استخدمتها أوكرانيا لضرب جسر القرم تم تطويرها بمشاركة وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى.
وجاء في المقال: "نفّذ جهاز الأمن الأوكراني ضربة ثانية على الجسر بعد تسعة أشهر من الضربة الأولى، باستخدام سفن مسيرة تم تطويرها في إطار عملية سرية شاركت فيها وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى".
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وبحسب المنشور، حذرت قوات الأمن الأوكرانية ضباط وكالة المخابرات المركزية في كييف مسبقًا بشأن أكبر الهجمات المخطط لها. وفي بعض الحالات، بما في ذلك تفجير الشاحنة على جسر القرم، يعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم.
وبحسب المصدر، تلقت كييف في بعض الحالات إجابة قصيرة من واشنطن حول إحجام الجانب الأمريكي عن المشاركة في مثل هذه العمليات.
وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه لا تتم أي عملية رئيسية واحدة للاستخبارات الأوكرانية دون إذن "ضمني أو أي شيء آخر" من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
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