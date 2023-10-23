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إعلام: مخاوف في البيت الأبيض من شائعة حول تحكم أمريكا بإسرائيل سرا
إعلام: مخاوف في البيت الأبيض من شائعة حول تحكم أمريكا بإسرائيل سرا
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من "التلاعب بالخطاب الذي طالما نشرته إيران وحلفاؤها"، والذي يتضمن سيطرة الولايات... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:03+0000
2023-10-23T08:03+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وكتبت الصحيفة: "يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تقوم إسرائيل بتأخير العملية البرية في غزة، لكنهم لم يطالبوا إسرائيل بذلك بشكل رسمي، وترددوا جرّاء الشائعات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تحكم إسرائيل سرا".وفي رأي المسؤولين، قيام الولايات المتحدة بـ"التحكم في الخيوط" في إسرائيل، يمكن أن يجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران، أو صراع مع لاعبين آخرين في المنطقة، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".وبحسب الصحيفة، فإن "المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته إلى تل أبيب، لم يقدم مطالب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدلاً من ذلك أثار عدداً من الأسئلة الجادة التي يجب على السلطات الإسرائيلية الإجابة عليها قبل بدء العملية البرية".وتصاعدت الأحداث في غزة على خلفية شن حركة "حماس" عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" أسرت فيها عددا كبيرا من الجنود والمواطنين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وقامت بقصف عنيف لمدينة غزة أدى إلى سقوط أكثر من4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، وإصابة 5431 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/بايدن-و5-زعماء-أوروبيين-يؤكدون-دعمهم-لإسرائيل-وحقها-في-الدفاع-عن-نفسها-1082340044.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

إعلام: مخاوف في البيت الأبيض من شائعة حول تحكم أمريكا بإسرائيل سرا

08:03 GMT 23.10.2023
© AP Photo / Alex Brandonصاعقة من البرق تضيء سحب عاصفة رعدية خلف البيت الأبيض، واشنطن 6 أغسطس 2019
صاعقة من البرق تضيء سحب عاصفة رعدية خلف البيت الأبيض، واشنطن 6 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من "التلاعب بالخطاب الذي طالما نشرته إيران وحلفاؤها"، والذي يتضمن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية سرا على إسرائيل.
وكتبت الصحيفة: "يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تقوم إسرائيل بتأخير العملية البرية في غزة، لكنهم لم يطالبوا إسرائيل بذلك بشكل رسمي، وترددوا جرّاء الشائعات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تحكم إسرائيل سرا".
وفي رأي المسؤولين، قيام الولايات المتحدة بـ"التحكم في الخيوط" في إسرائيل، يمكن أن يجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران، أو صراع مع لاعبين آخرين في المنطقة، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".
وبحسب الصحيفة، فإن "المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته إلى تل أبيب، لم يقدم مطالب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدلاً من ذلك أثار عدداً من الأسئلة الجادة التي يجب على السلطات الإسرائيلية الإجابة عليها قبل بدء العملية البرية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واشنطن، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
بايدن و5 زعماء أوروبيين يؤكدون دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها
00:44 GMT
وتصاعدت الأحداث في غزة على خلفية شن حركة "حماس" عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" أسرت فيها عددا كبيرا من الجنود والمواطنين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وقامت بقصف عنيف لمدينة غزة أدى إلى سقوط أكثر من4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، وإصابة 5431 آخرين.
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