https://sputnikarabic.ae/20231023/إعلام-مخاوف-في-البيت-الأبيض-من-شائعة-حول-تحكم-أمريكا-بإسرائيل-سرا--1082348791.html

إعلام: مخاوف في البيت الأبيض من شائعة حول تحكم أمريكا بإسرائيل سرا

إعلام: مخاوف في البيت الأبيض من شائعة حول تحكم أمريكا بإسرائيل سرا

ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من "التلاعب بالخطاب الذي طالما نشرته إيران وحلفاؤها"، والذي يتضمن سيطرة الولايات... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T08:03+0000

2023-10-23T08:03+0000

2023-10-23T08:03+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وكتبت الصحيفة: "يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تقوم إسرائيل بتأخير العملية البرية في غزة، لكنهم لم يطالبوا إسرائيل بذلك بشكل رسمي، وترددوا جرّاء الشائعات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تحكم إسرائيل سرا".وفي رأي المسؤولين، قيام الولايات المتحدة بـ"التحكم في الخيوط" في إسرائيل، يمكن أن يجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران، أو صراع مع لاعبين آخرين في المنطقة، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".وبحسب الصحيفة، فإن "المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته إلى تل أبيب، لم يقدم مطالب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدلاً من ذلك أثار عدداً من الأسئلة الجادة التي يجب على السلطات الإسرائيلية الإجابة عليها قبل بدء العملية البرية".وتصاعدت الأحداث في غزة على خلفية شن حركة "حماس" عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" أسرت فيها عددا كبيرا من الجنود والمواطنين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وقامت بقصف عنيف لمدينة غزة أدى إلى سقوط أكثر من4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، وإصابة 5431 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231023/بايدن-و5-زعماء-أوروبيين-يؤكدون-دعمهم-لإسرائيل-وحقها-في-الدفاع-عن-نفسها-1082340044.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة