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https://sputnikarabic.ae/20231023/احتجاجا-على-تخاذل-المنظمات-الدوليةاعتصام-أمام-مقر-الأونروا-في-لبنان-صور--1082369086.html
احتجاجا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان... صور
احتجاجا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان... صور
نظّم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وممثلون عن القوى والمؤسسات، اليوم الاثنين، اعتصامًا أمام مقر وكالة "الأونروا" في بيروت، احتجاجًا على تخاذل منظمات الأمم... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T14:49+0000
2023-10-23T14:49+0000
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وقال سامي حمود، رئيس "منظمة ثابت لحق العودة" في كلمة له، إن "موقف منظمات الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" ضعيف ومتخاذل، ولا يرقى إلى مستوى ما يتعرض له قطاع غزة من عنف ممنهج وإرهاب وحشي على مرآى من العالم"، مطالبًا "الأمم المتحدة ووكالة الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية".ودعا مدير "جمعية الأطفال والفتوة"، محمود عباس، الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" إلى تنظيم حملة إغاثة عاجلة لقطاع غزة والتحرك القانوني لإدانة العدوان الهمجي ووقفه.وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج بشكل عاجل للغذاء والدواء والماء والمحروقات.من جهته، اعتبر مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان، رأفت مرة، أن "مواقف المنظمات الدولية المخزي يشكل انصياعًا للمطالب الإسرائيلية وصمتاً رهيباً أمام المجازر الوحشية التي تستهدف الاطفال والمدنيين"، داعيًا إلى فتح المعابر كافة بشكل عاجل.وقال أبو ناصر، أحد المشاركين في الاعتصام لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نقف أمام سفارة وزارة الخارجية الأمريكية في لبنان "الأونروا" المتآمرة مع الكيان الصهيوني، وهي تشارك العدو الصهيوني بقتلنا، ونقول لأهلنا في غزة من بيروت عاصمة المناضلين والشرفاء والقوة الوطنية نحن زاحفون إلى فلسطين وسننتصر"، معتبرًا أن "القمة التي عقدت في القاهرة هي قمة العار".بدورها قالت فاطمة الزهراء حمدان إن "اعتصام اليوم تنديدًا بالمجازر التي تحدث في غزة، وبالرغم من أن هذه المجازر جرائم دولية، إلا أننا نرى أن الدول التي تنادي بالحرية وتنادي بالمساواة بين البشر والحقوق تدعم المجازر بحق شعبنا، وبهذه الوقفة نقول توقفوا".
https://sputnikarabic.ae/20231017/هولندا-تشهد-مظاهرات-دعما-لغزة-وتنديدا-بالقصف-الإسرائيلي-لمستشفى-1082129752.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

احتجاجا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان... صور

14:49 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Zahra Al Amirاحتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر الأونروا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Zahra Al Amir
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نظّم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وممثلون عن القوى والمؤسسات، اليوم الاثنين، اعتصامًا أمام مقر وكالة "الأونروا" في بيروت، احتجاجًا على تخاذل منظمات الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" في إغاثة قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.
وقال سامي حمود، رئيس "منظمة ثابت لحق العودة" في كلمة له، إن "موقف منظمات الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" ضعيف ومتخاذل، ولا يرقى إلى مستوى ما يتعرض له قطاع غزة من عنف ممنهج وإرهاب وحشي على مرآى من العالم"، مطالبًا "الأمم المتحدة ووكالة الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية".
ودعا مدير "جمعية الأطفال والفتوة"، محمود عباس، الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" إلى تنظيم حملة إغاثة عاجلة لقطاع غزة والتحرك القانوني لإدانة العدوان الهمجي ووقفه.
© Sputnik . Zahra Al Amirاحتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر الأونروا في لبنان - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
© Sputnik . Zahra Al Amirاحتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر الأونروا في لبنان - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
© Sputnik . Zahra Al Amirاحتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر الأونروا في لبنان - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
© Sputnik . Zahra Al Amirاحتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر الأونروا في لبنان - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
© Sputnik . Zahra Al Amirاحتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر الأونروا في لبنان - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
© Sputnik . Zahra Al Amirاحتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر الأونروا في لبنان - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
1/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
2/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
3/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
4/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
5/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
6/6
© Sputnik . Zahra Al Amir
احتجاجًا على تخاذل المنظمات الدولية...اعتصام أمام مقر "الأونروا" في لبنان
وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج بشكل عاجل للغذاء والدواء والماء والمحروقات.
من جهته، اعتبر مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان، رأفت مرة، أن "مواقف المنظمات الدولية المخزي يشكل انصياعًا للمطالب الإسرائيلية وصمتاً رهيباً أمام المجازر الوحشية التي تستهدف الاطفال والمدنيين"، داعيًا إلى فتح المعابر كافة بشكل عاجل.
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وقال أبو ناصر، أحد المشاركين في الاعتصام لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نقف أمام سفارة وزارة الخارجية الأمريكية في لبنان "الأونروا" المتآمرة مع الكيان الصهيوني، وهي تشارك العدو الصهيوني بقتلنا، ونقول لأهلنا في غزة من بيروت عاصمة المناضلين والشرفاء والقوة الوطنية نحن زاحفون إلى فلسطين وسننتصر"، معتبرًا أن "القمة التي عقدت في القاهرة هي قمة العار".
بدورها قالت فاطمة الزهراء حمدان إن "اعتصام اليوم تنديدًا بالمجازر التي تحدث في غزة، وبالرغم من أن هذه المجازر جرائم دولية، إلا أننا نرى أن الدول التي تنادي بالحرية وتنادي بالمساواة بين البشر والحقوق تدعم المجازر بحق شعبنا، وبهذه الوقفة نقول توقفوا".
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