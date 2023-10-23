https://sputnikarabic.ae/20231023/ارتفاع-عدد-ضحايا-الغارة-الإسرائيلية-على-مخيم-جباليا-في-غزة-إلى-30-1082340966.html
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة إلى 30
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة إلى 30
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، حيث قُتل ما لايقل عن 30 فلسطينيا. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T04:59+0000
2023-10-23T04:59+0000
2023-10-23T04:59+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وذكرت وسائل الإعلام أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات متتالية على المخيم منذ ليلة أمس الأحد، ووفقا لها: "ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر اليوم الأحد 166 فلسطينيا".وأكدت وسائل الإعلام أن ما لا يقل عن 27 شخصا أصيبوا، وأبلغت المؤسسات الطبية عن صعوبات في تقديم المساعدة للجرحى، حيث أنهم يعانون من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.وقبل ذلك بقليل، تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة على الأقل في قطاع غزة، وأصيب منزلان في منطقة الفرنيس ومسجد الألباني في مخيم جباليا شمال غزة بعدة غارات جوية.كما قتلت امرأتان بعد ظهر يوم أمس الأحد، في قصف مدينة رفح، قرب الحدود مع مصر، وأدى قصف الجيش الإسرائيلي على مبنى سكني إلى وقوع جرحى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة إلى 30
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أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، حيث قُتل ما لايقل عن 30 فلسطينيا.
وذكرت وسائل الإعلام أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات متتالية على المخيم منذ ليلة أمس الأحد، ووفقا لها: "ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر اليوم الأحد 166 فلسطينيا".
وأضافت قناة الجزيرة: "تم العثور على ثلاثين جثة، معظمهم من الأطفال والنساء، تحت أنقاض المباني التي قصفت في مخيم جباليا للاجئين في غزة".
وأكدت وسائل الإعلام أن ما لا يقل عن 27 شخصا أصيبوا
، وأبلغت المؤسسات الطبية عن صعوبات في تقديم المساعدة للجرحى، حيث أنهم يعانون من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
وقبل ذلك بقليل، تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة على الأقل في قطاع غزة، وأصيب منزلان في منطقة الفرنيس ومسجد الألباني في مخيم جباليا شمال غزة بعدة غارات جوية.
كما قتلت امرأتان بعد ظهر يوم أمس الأحد، في قصف مدينة رفح، قرب الحدود مع مصر، وأدى قصف الجيش الإسرائيلي على مبنى سكني إلى وقوع جرحى.