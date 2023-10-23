عربي
https://sputnikarabic.ae/20231023/ارتفاع-عدد-ضحايا-الغارة-الإسرائيلية-على-مخيم-جباليا-في-غزة-إلى-30-1082340966.html
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة إلى 30
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة إلى 30
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، حيث قُتل ما لايقل عن 30 فلسطينيا. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T04:59+0000
2023-10-23T04:59+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082248545_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_afe67d9857b111746f3294422d203d2a.jpg
وذكرت وسائل الإعلام أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات متتالية على المخيم منذ ليلة أمس الأحد، ووفقا لها: "ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر اليوم الأحد 166 فلسطينيا".وأكدت وسائل الإعلام أن ما لا يقل عن 27 شخصا أصيبوا، وأبلغت المؤسسات الطبية عن صعوبات في تقديم المساعدة للجرحى، حيث أنهم يعانون من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.وقبل ذلك بقليل، تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة على الأقل في قطاع غزة، وأصيب منزلان في منطقة الفرنيس ومسجد الألباني في مخيم جباليا شمال غزة بعدة غارات جوية.كما قتلت امرأتان بعد ظهر يوم أمس الأحد، في قصف مدينة رفح، قرب الحدود مع مصر، وأدى قصف الجيش الإسرائيلي على مبنى سكني إلى وقوع جرحى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082248545_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_a43aedd1bdde2aa3c1a0525be07d0ac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة إلى 30

04:59 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / Dawood Nemerفلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023
فلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / Dawood Nemer
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، حيث قُتل ما لايقل عن 30 فلسطينيا.
وذكرت وسائل الإعلام أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات متتالية على المخيم منذ ليلة أمس الأحد، ووفقا لها: "ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر اليوم الأحد 166 فلسطينيا".
وأضافت قناة الجزيرة: "تم العثور على ثلاثين جثة، معظمهم من الأطفال والنساء، تحت أنقاض المباني التي قصفت في مخيم جباليا للاجئين في غزة".
وأكدت وسائل الإعلام أن ما لا يقل عن 27 شخصا أصيبوا، وأبلغت المؤسسات الطبية عن صعوبات في تقديم المساعدة للجرحى، حيث أنهم يعانون من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
وقبل ذلك بقليل، تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة على الأقل في قطاع غزة، وأصيب منزلان في منطقة الفرنيس ومسجد الألباني في مخيم جباليا شمال غزة بعدة غارات جوية.
كما قتلت امرأتان بعد ظهر يوم أمس الأحد، في قصف مدينة رفح، قرب الحدود مع مصر، وأدى قصف الجيش الإسرائيلي على مبنى سكني إلى وقوع جرحى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMTГорящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديوأمس, 10:21 GMTТехника на площадке ремонтного батальона в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала