عربي
أردوغان يقترح على البرلمان التركي التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"
https://sputnikarabic.ae/20231023/اشتية-الفلسطينيون-هم-أصحاب-الأرض-وإسرائيل-كيان-استعماري-1082365761.html
اشتية: الفلسطينيون هم أصحاب الأرض وإسرائيل "كيان استعماري"
اشتية: الفلسطينيون هم أصحاب الأرض وإسرائيل "كيان استعماري"
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أن ما وصفه بـ"جرائم المستعمر" لن تخلخل صمود الشعب... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T14:25+0000
2023-10-23T14:25+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082343167_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_3e7456a70abee7f2a25ea136e0d35083.jpg
وتابع: "أهلنا في قطاع غزة يتعرضون لمجازر تنفذها آلة القتل والإجرام الإسرائيلية، وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.واستطرد: "القتل الجماعي والتهجير القسري يمثل جرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف".ولفت اشتية إلى أن "الاحتلال يرتكب جرائمه في جميع أنحاء فلسطين، وما يتردد حول التحضير لاجتياح بري يعني ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وقتل من أجل القتل والانتقام".وتساءل محمد اشتية عن حضارة إسرائيل، قائلا: "أين هي الحضارة التي تسمح بقتل 1800 طفل بينهم رضع، وتقتل الأبرياء من النساء وكبار السن والعجزة... وأين هي الحضارة التي تمنع الماء والكهرباء عن 2.3 مليون إنسان فلسطيني وتحاصرهم وتمنع دخول المواد الطبية وتقصف مستشفى وتطالب بإخلاء مستشفيات أخرى".ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ17، على التوالي، ما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 5182 قتيلا وأكثر من 17 ألفا و100 مصاب، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231023/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082343167_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_42d97b7b1c1aa56b23a4b5296ed5e268.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل

اشتية: الفلسطينيون هم أصحاب الأرض وإسرائيل "كيان استعماري"

14:25 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedصبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر في قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023.
صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر في قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
تابعنا عبرTelegramNabd
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أن ما وصفه بـ"جرائم المستعمر" لن تخلخل صمود الشعب الفلسطيني.
وتابع: "أهلنا في قطاع غزة يتعرضون لمجازر تنفذها آلة القتل والإجرام الإسرائيلية، وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف كاميرات رصد إسرائيلية.. صور وفيديو
05:34 GMT
واستطرد: "القتل الجماعي والتهجير القسري يمثل جرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف".
ولفت اشتية إلى أن "الاحتلال يرتكب جرائمه في جميع أنحاء فلسطين، وما يتردد حول التحضير لاجتياح بري يعني ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وقتل من أجل القتل والانتقام".
وقال رئيس وزراء فلسطين: "الشعب الفلسطيني هو شعب عريق له حضارة وهو صاحب الأرض منذ آلاف السنين، أما إسرائيل فهي كيان استعماري قام باحتلال أرضنا وشرد شعبنا".
وتساءل محمد اشتية عن حضارة إسرائيل، قائلا: "أين هي الحضارة التي تسمح بقتل 1800 طفل بينهم رضع، وتقتل الأبرياء من النساء وكبار السن والعجزة... وأين هي الحضارة التي تمنع الماء والكهرباء عن 2.3 مليون إنسان فلسطيني وتحاصرهم وتمنع دخول المواد الطبية وتقصف مستشفى وتطالب بإخلاء مستشفيات أخرى".
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ17، على التوالي، ما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 5182 قتيلا وأكثر من 17 ألفا و100 مصاب، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMTРакеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف كاميرات رصد إسرائيلية.. صور وفيديو05:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала