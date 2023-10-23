https://sputnikarabic.ae/20231023/اشتية-الفلسطينيون-هم-أصحاب-الأرض-وإسرائيل-كيان-استعماري-1082365761.html
اشتية: الفلسطينيون هم أصحاب الأرض وإسرائيل "كيان استعماري"
اشتية: الفلسطينيون هم أصحاب الأرض وإسرائيل "كيان استعماري"
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أن ما وصفه بـ"جرائم المستعمر" لن تخلخل صمود الشعب... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T14:25+0000
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وتابع: "أهلنا في قطاع غزة يتعرضون لمجازر تنفذها آلة القتل والإجرام الإسرائيلية، وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.واستطرد: "القتل الجماعي والتهجير القسري يمثل جرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف".ولفت اشتية إلى أن "الاحتلال يرتكب جرائمه في جميع أنحاء فلسطين، وما يتردد حول التحضير لاجتياح بري يعني ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وقتل من أجل القتل والانتقام".وتساءل محمد اشتية عن حضارة إسرائيل، قائلا: "أين هي الحضارة التي تسمح بقتل 1800 طفل بينهم رضع، وتقتل الأبرياء من النساء وكبار السن والعجزة... وأين هي الحضارة التي تمنع الماء والكهرباء عن 2.3 مليون إنسان فلسطيني وتحاصرهم وتمنع دخول المواد الطبية وتقصف مستشفى وتطالب بإخلاء مستشفيات أخرى".ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ17، على التوالي، ما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 5182 قتيلا وأكثر من 17 ألفا و100 مصاب، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231023/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
اشتية: الفلسطينيون هم أصحاب الأرض وإسرائيل "كيان استعماري"
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أن ما وصفه بـ"جرائم المستعمر" لن تخلخل صمود الشعب الفلسطيني.
وتابع: "أهلنا في قطاع غزة يتعرضون لمجازر تنفذها آلة القتل والإجرام الإسرائيلية، وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.
واستطرد: "القتل الجماعي والتهجير القسري يمثل جرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف".
ولفت اشتية إلى أن "الاحتلال يرتكب جرائمه في جميع أنحاء فلسطين، وما يتردد حول التحضير لاجتياح بري
يعني ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وقتل من أجل القتل والانتقام".
وقال رئيس وزراء فلسطين: "الشعب الفلسطيني هو شعب عريق له حضارة وهو صاحب الأرض منذ آلاف السنين، أما إسرائيل فهي كيان استعماري قام باحتلال أرضنا وشرد شعبنا".
وتساءل محمد اشتية عن حضارة إسرائيل، قائلا: "أين هي الحضارة التي تسمح بقتل 1800 طفل بينهم رضع، وتقتل الأبرياء من النساء وكبار السن والعجزة... وأين هي الحضارة التي تمنع الماء والكهرباء عن 2.3 مليون إنسان فلسطيني وتحاصرهم وتمنع دخول المواد الطبية وتقصف مستشفى وتطالب بإخلاء مستشفيات أخرى".
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ17، على التوالي، ما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 5182 قتيلا وأكثر من 17 ألفا و100 مصاب، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة
بأنه "كارثي".