https://sputnikarabic.ae/20231023/اقتصادي-أمريكي-سياساتنا-الخارجية-تدمرنا-ببطء-وتجرفنا-نحو-كارثة-1082349388.html
اقتصادي أمريكي: سياساتنا الخارجية تدمرنا ببطء وتجرفنا نحو كارثة
اقتصادي أمريكي: سياساتنا الخارجية تدمرنا ببطء وتجرفنا نحو كارثة
صرّح الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، اليوم الاثنين، في مقابلة إعلامية أن السياسة الخارجية العسكرية للولايات المتحدة تدمر البلاد ببطء، وتوقفت عن إيجاد رد في... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:27+0000
2023-10-23T08:27+0000
2023-10-23T08:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وقال ساكس: "نحن ننجرف نحو كارثة، لقد استحوذ المجمع الصناعي العسكري على السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة منذ عقد 1990".وأوضح ساكس أن الحروب التي لا نهاية لها وعمليات تغيير النظام في الدول الأجنبية خلقت عدم استقرار عالمي وخلقت فجوة كبيرة في وزارة الخزانة الأمريكية.وتابغ قائلا: "في الوقت نفسه، وصف الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة بأنها منارة للعالم بأسره، ولم يدرك أن المجتمع الدولي يعارض بشكل قاطع مسار السياسة الخارجية للبيت الأبيض".وقال مصدر في مجلس الأمن لـ"سبوتنيك"، في اليوم السابق، إن الولايات المتحدة عممت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن الوضع حول إسرائيل وفلسطين، يدين حماس، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكنه لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.وبين أنه كما هو مذكور في مسودة مشروع القرار الأمريكي، فإن مجلس الأمن الدولي "يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي نفذته حماس والجماعات الإرهابية الأخرى، والذي وقع في إسرائيل ابتداء من 7 أكتوبر/ تشرين الأول".
https://sputnikarabic.ae/20231023/الخارجية-الأمريكية-تحث-مواطنيها-الراغبين-بمغادرة-لبنان-على-القيام-بذلك-الآن-1082340376.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اسرائيل
اقتصادي أمريكي: سياساتنا الخارجية تدمرنا ببطء وتجرفنا نحو كارثة
تابعنا عبر
صرّح الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، اليوم الاثنين، في مقابلة إعلامية أن السياسة الخارجية العسكرية للولايات المتحدة تدمر البلاد ببطء، وتوقفت عن إيجاد رد في المجتمع الدولي.
وقال ساكس: "نحن ننجرف نحو كارثة، لقد استحوذ المجمع الصناعي العسكري على السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة منذ عقد 1990".
وأوضح ساكس أن الحروب التي لا نهاية لها وعمليات تغيير النظام في الدول الأجنبية خلقت عدم استقرار عالمي وخلقت فجوة كبيرة في وزارة الخزانة الأمريكية.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن المجمع الصناعي العسكري يوجه سياسة واشنطن الخارجية: "ومع ذلك، طلب الرئيس جو بايدن مؤخرا أكثر من مئة مليار دولار للقوات المسلحة".
وتابغ قائلا: "في الوقت نفسه، وصف الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة بأنها منارة للعالم بأسره، ولم يدرك أن المجتمع الدولي يعارض بشكل قاطع مسار السياسة الخارجية للبيت الأبيض".
وأردف الخبير الاقتصادي: "كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة من بين الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي الذين اعترضوا على مشروع قرار البرازيل بشأن تسوية الصراع في الشرق الأوسط".
وقال مصدر في مجلس الأمن لـ"سبوتنيك"، في اليوم السابق، إن الولايات المتحدة عممت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن الوضع حول إسرائيل وفلسطين، يدين حماس، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس
، لكنه لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وبين أنه كما هو مذكور في مسودة مشروع القرار الأمريكي، فإن مجلس الأمن الدولي "يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي نفذته حماس والجماعات الإرهابية الأخرى، والذي وقع في إسرائيل ابتداء من 7 أكتوبر/ تشرين الأول".