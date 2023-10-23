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الاتحاد الأوروبي يدعو لـ"هدنة إنسانية" بين إسرائيل وحماس
الاتحاد الأوروبي يدعو لـ"هدنة إنسانية" بين إسرائيل وحماس
أظهرت مسودة نتائج قمة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون في الأسبوع الجاري، إلى "هدنة إنسانية"، حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:23+0000
2023-10-23T13:23+0000
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ويجتمع زعماء دول الاتحاد الـ27 في بروكسل، يومي الخميس والجمعة، فيما يسمى بـ"المجلس الأوروبي"، حيث ستكون قضية الشرق الأوسط في أولوية جدول أعمال القمة.وأكدت وسائل إعلام أن مسودة قرارات القمة أظهرت أن "المجلس الأوروبي يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ووصول المساعدات إلى المحتاجين".وشدد المجتمعون على ضرورة الإفراج الفوري عن كل الرهائن: "ويكرر الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق".
https://sputnikarabic.ae/20231023/دمشق-وبيروت-ترفضان-أي-محاولة-لتهجير-الشعب-الفلسطيني-1082362905.html
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العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, اسرائيل, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, اسرائيل, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة

الاتحاد الأوروبي يدعو لـ"هدنة إنسانية" بين إسرائيل وحماس

13:23 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أظهرت مسودة نتائج قمة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون في الأسبوع الجاري، إلى "هدنة إنسانية"، حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى غزة بأمان.
ويجتمع زعماء دول الاتحاد الـ27 في بروكسل، يومي الخميس والجمعة، فيما يسمى بـ"المجلس الأوروبي"، حيث ستكون قضية الشرق الأوسط في أولوية جدول أعمال القمة.
وأكدت وسائل إعلام أن مسودة قرارات القمة أظهرت أن "المجلس الأوروبي يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ووصول المساعدات إلى المحتاجين".
وجاء أيضا في المسودة: "سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، ودعم من يحاولون الوصول لبر الأمان أو تقديم المساعدة وتسهيل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى".
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وشدد المجتمعون على ضرورة الإفراج الفوري عن كل الرهائن: "ويكرر الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق".
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