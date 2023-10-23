https://sputnikarabic.ae/20231023/الجيش-الإسرائيلي-تدمير-مسيرتين-أطلقتا-من-قطاع-غزة-وأخرى-من-لبنان-1082365544.html

الجيش الإسرائيلي: تدمير مسيرتين أطلقتا من قطاع غزة وأخرى من لبنان

الجيش الإسرائيلي: تدمير مسيرتين أطلقتا من قطاع غزة وأخرى من لبنان

أعلن الدفاع الجوي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "تدمير طائرة مسيرة من لبنان اخترقت المجال الجوي". 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T13:54+0000

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وقال الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة من جهة البحر قبالة عكا"، مؤكدا أيضا تدمير مسيرتين أطلقتا من قطاع غزة.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أعلن صباح اليوم الاثنين، عن نجاح الجيش في القضاء على 20 خلية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة شمال البلاد.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن هاغاري بيانا أكد فيه استمرار الجيش في العمل والتصدي للتهديدات في المنطقة الشمالية.من جانب آخر، أعلن هاغاري عن ارتفاع عدد المختطفين الذين تم إبلاغ عائلاتهم بأنهم محتجزون في قطاع غزة إلى 222 شخصًا، بما في ذلك مواطنون أجانب.وأشار هاغاري إلى أن عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب بلغ 308 جنديًا، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يحتجز أكثر من ألف جثمان، بالإضافة إلى أسرى من صفوف الإرهابيين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأحد، "مقتل أحد جنوده في البقاع اللبناني"، ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب، فيديو يظهر استهداف عناصر المقاومة الإسلامية لكاميرات الرصد وتجيهزات المجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

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https://sputnikarabic.ae/20231022/حزب-الله-يكشف-سبب-صمت-أمينه-العام-حسن-نصر-الله-منذ-بدء-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-ولبنان-1082337401.html

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