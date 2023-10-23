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https://sputnikarabic.ae/20231023/الجيش-الإسرائيلي-تدمير-مسيرتين-أطلقتا-من-قطاع-غزة-وأخرى-من-لبنان-1082365544.html
الجيش الإسرائيلي: تدمير مسيرتين أطلقتا من قطاع غزة وأخرى من لبنان
الجيش الإسرائيلي: تدمير مسيرتين أطلقتا من قطاع غزة وأخرى من لبنان
أعلن الدفاع الجوي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "تدمير طائرة مسيرة من لبنان اخترقت المجال الجوي". 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:54+0000
2023-10-23T13:54+0000
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وقال الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة من جهة البحر قبالة عكا"، مؤكدا أيضا تدمير مسيرتين أطلقتا من قطاع غزة.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أعلن صباح اليوم الاثنين، عن نجاح الجيش في القضاء على 20 خلية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة شمال البلاد.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن هاغاري بيانا أكد فيه استمرار الجيش في العمل والتصدي للتهديدات في المنطقة الشمالية.من جانب آخر، أعلن هاغاري عن ارتفاع عدد المختطفين الذين تم إبلاغ عائلاتهم بأنهم محتجزون في قطاع غزة إلى 222 شخصًا، بما في ذلك مواطنون أجانب.وأشار هاغاري إلى أن عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب بلغ 308 جنديًا، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يحتجز أكثر من ألف جثمان، بالإضافة إلى أسرى من صفوف الإرهابيين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأحد، "مقتل أحد جنوده في البقاع اللبناني"، ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب، فيديو يظهر استهداف عناصر المقاومة الإسلامية لكاميرات الرصد وتجيهزات المجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231023/صحيفة-أمريكية-تكشف-سبب-تأجيل-إسرائيل-العملية-البرية-على-قطاع-غزة--1082351689.html
https://sputnikarabic.ae/20231022/حزب-الله-يكشف-سبب-صمت-أمينه-العام-حسن-نصر-الله-منذ-بدء-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-ولبنان-1082337401.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي: تدمير مسيرتين أطلقتا من قطاع غزة وأخرى من لبنان

13:54 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الدفاع الجوي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "تدمير طائرة مسيرة من لبنان اخترقت المجال الجوي".
وقال الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة من جهة البحر قبالة عكا"، مؤكدا أيضا تدمير مسيرتين أطلقتا من قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أعلن صباح اليوم الاثنين، عن نجاح الجيش في القضاء على 20 خلية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة شمال البلاد.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن هاغاري بيانا أكد فيه استمرار الجيش في العمل والتصدي للتهديدات في المنطقة الشمالية.
من جانب آخر، أعلن هاغاري عن ارتفاع عدد المختطفين الذين تم إبلاغ عائلاتهم بأنهم محتجزون في قطاع غزة إلى 222 شخصًا، بما في ذلك مواطنون أجانب.
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وأشار هاغاري إلى أن عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب بلغ 308 جنديًا، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يحتجز أكثر من ألف جثمان، بالإضافة إلى أسرى من صفوف الإرهابيين".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأحد، "مقتل أحد جنوده في البقاع اللبناني"، ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب، فيديو يظهر استهداف عناصر المقاومة الإسلامية لكاميرات الرصد وتجيهزات المجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".
وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.
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وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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