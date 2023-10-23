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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف كاميرات رصد إسرائيلية.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231023/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-20-خلية-تابعة-لـحزب-الله-فيديو-1082351828.html
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 20 خلية تابعة لـ"حزب الله"... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 20 خلية تابعة لـ"حزب الله"... فيديو
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، صباح اليوم الاثنين، عن نجاح الجيش في القضاء على 20 خلية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة شمال البلاد. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T09:20+0000
2023-10-23T09:20+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن هاغاري بيانا أكد فيه استمرار الجيش في العمل والتصدي للتهديدات في المنطقة الشمالية.من جانب آخر، أعلن هاغاري عن ارتفاع عدد المختطفين الذين تم إبلاغ عائلاتهم بأنهم محتجزون في قطاع غزة إلى 222 شخصًا، بما في ذلك مواطنون أجانب.وأشار هاغاري إلى أن عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب بلغ 308 جنديًا، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يحتجز أكثر من ألف جثمان، بالإضافة إلى أسرى من صفوف الإرهابيين".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأحد، "مقتل أحد جنوده في البقاع اللبناني"، ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب، فيديو يظهر استهداف عناصر المقاومة الإسلامية لكاميرات الرصد وتجيهزات المجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231023/خبير-نشر-منظومتي-ثاد-وباتريوت-يزيد-من-مخاطر-نشوب-حرب-في-الشرق-الأوسط-1082348905.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 20 خلية تابعة لـ"حزب الله"... فيديو

09:20 GMT 23.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، صباح اليوم الاثنين، عن نجاح الجيش في القضاء على 20 خلية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة شمال البلاد.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن هاغاري بيانا أكد فيه استمرار الجيش في العمل والتصدي للتهديدات في المنطقة الشمالية.
من جانب آخر، أعلن هاغاري عن ارتفاع عدد المختطفين الذين تم إبلاغ عائلاتهم بأنهم محتجزون في قطاع غزة إلى 222 شخصًا، بما في ذلك مواطنون أجانب.
وأشار هاغاري إلى أن عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب بلغ 308 جنديًا، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يحتجز أكثر من ألف جثمان، بالإضافة إلى أسرى من صفوف الإرهابيين".
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأحد، "مقتل أحد جنوده في البقاع اللبناني"، ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب، فيديو يظهر استهداف عناصر المقاومة الإسلامية لكاميرات الرصد وتجيهزات المجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".
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08:19 GMT
وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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