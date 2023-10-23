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الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان على القيام بذلك الآن
الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان على القيام بذلك الآن
حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان القيام بذلك الآن، لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T03:01+0000
2023-10-23T03:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان، "على المواطنين الأمريكيين الراغبين بمغادرة لبنان القيام بذلك الآن، لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به".كما أوصت الوزارة مواطنيها الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط لحالات الطوارئ.وفي وقت سابق، نصحت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها بالتخطيط لمغادرة لبنان بأسرع ما يمكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة.
https://sputnikarabic.ae/20231023/بايدن-و5-زعماء-أوروبيين-يؤكدون-دعمهم-لإسرائيل-وحقها-في-الدفاع-عن-نفسها-1082340044.html
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وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لبنان, أخبار لبنان
وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لبنان, أخبار لبنان

الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان على القيام بذلك الآن

03:01 GMT 23.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان القيام بذلك الآن، لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان، "على المواطنين الأمريكيين الراغبين بمغادرة لبنان القيام بذلك الآن، لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به".
كما أوصت الوزارة مواطنيها الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط لحالات الطوارئ.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واشنطن، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
بايدن و5 زعماء أوروبيين يؤكدون دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها
00:44 GMT
وفي وقت سابق، نصحت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها بالتخطيط لمغادرة لبنان بأسرع ما يمكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة.
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