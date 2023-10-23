https://sputnikarabic.ae/20231023/الخارجية-الأمريكية-تحث-مواطنيها-الراغبين-بمغادرة-لبنان-على-القيام-بذلك-الآن-1082340376.html
الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان على القيام بذلك الآن
الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان على القيام بذلك الآن
حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان القيام بذلك الآن، لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T03:01+0000
2023-10-23T03:01+0000
2023-10-23T03:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان، "على المواطنين الأمريكيين الراغبين بمغادرة لبنان القيام بذلك الآن، لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به".كما أوصت الوزارة مواطنيها الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط لحالات الطوارئ.وفي وقت سابق، نصحت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها بالتخطيط لمغادرة لبنان بأسرع ما يمكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة.
https://sputnikarabic.ae/20231023/بايدن-و5-زعماء-أوروبيين-يؤكدون-دعمهم-لإسرائيل-وحقها-في-الدفاع-عن-نفسها-1082340044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لبنان, أخبار لبنان
وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لبنان, أخبار لبنان
الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان على القيام بذلك الآن
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حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها الراغبين بمغادرة لبنان القيام بذلك الآن، لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان، "على المواطنين الأمريكيين الراغبين بمغادرة لبنان
القيام بذلك الآن، لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به".
كما أوصت الوزارة مواطنيها الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط لحالات الطوارئ.
وفي وقت سابق، نصحت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها بالتخطيط لمغادرة لبنان بأسرع ما يمكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة.