https://sputnikarabic.ae/20231023/الرئيس-الإيراني-عن-تصريحات-بايدن-بشأن-إسرائيل-تظهر-الطبيعة-المزيفة-لـالنظام-الصهيوني-1082351085.html

الرئيس الإيراني عن تصريحات بايدن بشأن إسرائيل: تظهر الطبيعة المزيفة لـ"النظام الصهيوني"

الرئيس الإيراني عن تصريحات بايدن بشأن إسرائيل: تظهر الطبيعة المزيفة لـ"النظام الصهيوني"

ندد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بالتصريحات الأخيرة لنظيره الأمريكي، جو بايدن، المؤيدة لإسرائيل، واصفًا إياها بأنها "رجعية ومعادية للديمقراطية". 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T08:45+0000

2023-10-23T08:45+0000

2023-10-23T08:45+0000

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وأشار رئيسي في كلمته أمام جلسة مجلس الوزراء الإيراني، أمس الأحد، إلى تصريحات بايدن، التي أدلى بها خلال زيارته للأراضي المحتلة مطلع الشهر الجاري، والتي قال فيها: "لقد قلت منذ فترة طويلة: لو لم تكن إسرائيل موجودة، لوجب علينا اختراعها"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وأكد الرئيس الإيراني أن تصريحات بايدن أنها "غير إنسانية"، مضيفًا أن "مثل هذه التصريحات ترقى إلى مستوى الاعتراف غير المرغوب فيه بالطبيعة المزيفة لـ"النظام الصهيوني" الغاصب".وأضاف: "على الأمريكيين أن يجيبوا عن هذا السؤال: أي قانون أو اتفاقية أو لوائح دولية تتوافق مع مثل هذه التصريحات؟".كما اعتبر الرئيس الإيراني أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعد أيضا بمثابة "تحذير" للدول الإسلامية في المنطقة، مضيفًا أن "مثل هذه التصريحات تشير إلى حقيقة أنه بالنسبة لأمريكا، فإن الحفاظ على "النظام الصهيوني" أكثر أهمية بكثير من حماية حياة البشر، وخاصة النساء والأطفال".وشدد على ضرورة تقديم "القادة المجرمين لأمريكا و"النظام الصهيوني" إلى العدالة باعتبارهم مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم الرئيسيين".وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني، في اليوم الـ16 من هجوم النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل