https://sputnikarabic.ae/20231023/الصين-بعض-الدول-النامية-تعاني-من-تفاقم-الديون-بسبب-زيادات-أمريكا-غير-المسبوقة-لأسعار-الفائدة-1082364393.html
الصين: بعض الدول النامية تعاني من تفاقم الديون بسبب زيادات أمريكا غير المسبوقة لأسعار الفائدة
الصين: بعض الدول النامية تعاني من تفاقم الديون بسبب زيادات أمريكا غير المسبوقة لأسعار الفائدة
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، تزعم أن بكين تقدم تمويلا "قسريا وغير مستدام" للدول النامية في مختلف أنحاء العالم،... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:45+0000
2023-10-23T13:45+0000
2023-10-23T13:45+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081823624_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_76eb6b63d50734d3ede6c8ac0266ebda.jpg
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "ادعاءات أمريكا لا تتفق مع الحقائق، ففي تنفيذ التعاون في مجال الاستثمار والتمويل مع الدول النامية الأخرى، اتبعت الصين دائما القواعد الدولية وقوانين السوق ومبدأ القدرة على تحمل الديون، واحترمت إرادة الدول المعنية، ولم تربطها أبدا بأي شروط سياسية، والصين هي آخر من يمكن اتهامه بـ"القسرية".وأشارت إلى أنه "منذ العام الماضي 2022، أطلقت أمريكا زيادات ضخمة وغير مسبوقة في أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكل الديون لدى بعض البلدان النامية، وإرسال المزيد من موجات الصدمة إلى الأسواق المالية العالمية".وتابعت نينغ: "باعتبارها الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، فإن أمريكا ملزمة بمساعدة البلدان النامية، ونأمل أن تقدم دعما ملموسا، بدلاً من التركيز فقط على الألعاب الجيوسياسية".وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد دعموا، الشهر الماضي، تصريحات رئيسه جيروم باول، بأن "التضخم في البلاد لا يزال أكبر من أن يتحمله المواطن الأمريكي العادي، وأن رفع أسعار الفائدة ربما تكون هناك حاجة إليه في العام المقبل 2024، للسيطرة على الأسعار".ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في الفترة بين فبراير/ شباط 2022، ويوليو/ تموز 2023، مضيفًا إجمالي 5.25 نقطة مئوية إلى سعر أساسي سابق قدره 0.25% فقط، وتوقع البنك المركزي أن تتجه أسعار الفائدة الأمريكية نحو 5.1% حتى عام 2024.ويتوقع ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية زيادة أخرى في سعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة، بحلول نهاية عام 2023.يشار إلى أنه يتبقى لبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعان آخران للسياسة للعام الحالي، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وتحاول الأسواق تخمين الشهر الذي سيختاره البنك المركزي لعقد الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20230810/التضخم-في-مصر-يواصل-الارتفاع-ويتجاوز-36-1079929745.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081823624_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_f0ae59bf882c92ae3dde764124b152af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الصين: بعض الدول النامية تعاني من تفاقم الديون بسبب زيادات أمريكا غير المسبوقة لأسعار الفائدة
تابعنا عبر
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، تزعم أن بكين تقدم تمويلا "قسريا وغير مستدام" للدول النامية في مختلف أنحاء العالم، وأن أمريكا ستقدم بديلا جديرا بالثقة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي
، إن "ادعاءات أمريكا لا تتفق مع الحقائق، ففي تنفيذ التعاون في مجال الاستثمار والتمويل مع الدول النامية الأخرى، اتبعت الصين دائما القواعد الدولية وقوانين السوق ومبدأ القدرة على تحمل الديون، واحترمت إرادة الدول المعنية، ولم تربطها أبدا بأي شروط سياسية، والصين هي آخر من يمكن اتهامه بـ"القسرية".
وأشارت إلى أنه "منذ العام الماضي 2022، أطلقت أمريكا زيادات ضخمة وغير مسبوقة في أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكل الديون لدى بعض البلدان النامية، وإرسال المزيد من موجات الصدمة إلى الأسواق المالية العالمية".
وتابعت نينغ: "باعتبارها الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، فإن أمريكا ملزمة بمساعدة البلدان النامية، ونأمل أن تقدم دعما ملموسا، بدلاً من التركيز فقط على الألعاب الجيوسياسية".
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد دعموا، الشهر الماضي، تصريحات رئيسه جيروم باول، بأن "التضخم في البلاد لا يزال أكبر من أن يتحمله المواطن الأمريكي العادي
، وأن رفع أسعار الفائدة ربما تكون هناك حاجة إليه في العام المقبل 2024، للسيطرة على الأسعار".
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في الفترة بين فبراير/ شباط 2022، ويوليو/ تموز 2023، مضيفًا إجمالي 5.25 نقطة مئوية إلى سعر أساسي سابق قدره 0.25% فقط، وتوقع البنك المركزي أن تتجه أسعار الفائدة الأمريكية نحو 5.1% حتى عام 2024.
ويتوقع ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية زيادة أخرى في سعر الفائدة
، بمقدار ربع نقطة، بحلول نهاية عام 2023.
يشار إلى أنه يتبقى لبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعان آخران للسياسة للعام الحالي، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وتحاول الأسواق تخمين الشهر الذي سيختاره البنك المركزي لعقد الاجتماع.