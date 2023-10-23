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https://sputnikarabic.ae/20231023/القسام-تكشف-عن-سلاحها-الذي-استهدف-لأول-مرة-العمق-الإسرائيلي-فيديو-1082366943.html
"القسام" تكشف عن سلاحها الذي استهدف لأول مرة "العمق الإسرائيلي"... فيديو
"القسام" تكشف عن سلاحها الذي استهدف لأول مرة "العمق الإسرائيلي"... فيديو
كشفت حركة "حماس" عن مشاهد جديدة للسلاح الذي استخدمته لقصف العمق الإسرائيلي لأول مرة. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T14:30+0000
2023-10-23T14:30+0000
رصد عسكري
العالم العربي
طوفان الأقصى
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ونشرت قناة "كتائب القسام" على "تلغرام" فيديو قالت إنه يوثق "مشاهد لطائرات الزواري الانتحارية التي استهدفت بها كتائب القسام لأول مرة أهدافًا للاحتلال في عمق أراضينا المحتلة".وأعلن الدفاع الجوي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "تدمير طائرة مسيرة من لبنان اخترقت المجال الجوي".وقال الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة من جهة البحر قبالة عكا"، مؤكدا أيضا تدمير مسيرتين أُطلقتا من قطاع غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231023/سخرية-واسعة-بعد-قيام-مراسلة-بالانبطاح-خلال-تنفيذها-تمثيلية-هجوم-حماس-فيديو--1082364528.html
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رصد عسكري, العالم العربي, طوفان الأقصى
رصد عسكري, العالم العربي, طوفان الأقصى

"القسام" تكشف عن سلاحها الذي استهدف لأول مرة "العمق الإسرائيلي"... فيديو

14:30 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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كشفت حركة "حماس" عن مشاهد جديدة للسلاح الذي استخدمته لقصف العمق الإسرائيلي لأول مرة.
ونشرت قناة "كتائب القسام" على "تلغرام" فيديو قالت إنه يوثق "مشاهد لطائرات الزواري الانتحارية التي استهدفت بها كتائب القسام لأول مرة أهدافًا للاحتلال في عمق أراضينا المحتلة".
وتظهر المشاهد طائرات "الزواري" وهي تنطلق من قواعدها باتجاه السماء في مشهد يظهر فيه الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط.

طائرات "الزواري"، وهي مسيرات صنعها المهندس التونسي والقيادي في "كتائب عز الدين القسام" محمد الزواري، الذي اغتالته إسرائيل عام 2016.

وأعلن الدفاع الجوي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "تدمير طائرة مسيرة من لبنان اخترقت المجال الجوي".
وقال الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة من جهة البحر قبالة عكا"، مؤكدا أيضا تدمير مسيرتين أُطلقتا من قطاع غزة.
صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر في قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
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وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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