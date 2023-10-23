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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الروسية-تدمر-وحدات-اللواء-63-الميكانيكي-الأوكراني--عاجل-1082362623.html
القوات الروسية تدمر وحدات اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تدمر وحدات اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 480 عسكريًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، وعددًا من المعدات الحربية على... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T12:49+0000
2023-10-23T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت الوزارة في بيانها، إلى استهداف أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتدمير مستودع ذخيرة في منطقة نوفوميخايلوفكا.وأوضحت الدفاع عن سير العملية الخاصة: "على محور دونيتسك، نتيجة العمليات لوحدات (الجنوب) الروسية، وبدعم من سلاح الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تم إحباط هجوم من مجموعات الاقتحام التابعة للواء المظلي 77 من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو، على مدار اليوم مركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدافع هاوتزر مستا بي، بالإضافة إلى مدفع "دي 30" وراجمة صواريخ من طراز "غراد"؛ و مدفع من طراز "دي-2".
https://sputnikarabic.ae/20231023/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-تبلغ-670-عسكريا-1082362389.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر وحدات اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني

12:49 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 23.10.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي يطلق من مدفع "دي-30" قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 480 عسكريًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، وعددًا من المعدات الحربية على محور دونيتسك.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى استهداف أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتدمير مستودع ذخيرة في منطقة نوفوميخايلوفكا.
وأوضحت الدفاع عن سير العملية الخاصة: "على محور دونيتسك، نتيجة العمليات لوحدات (الجنوب) الروسية، وبدعم من سلاح الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تم إحباط هجوم من مجموعات الاقتحام التابعة للواء المظلي 77 من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكدت وزارة الدفاع أنه تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان تبلغ 670 عسكريا
12:48 GMT
وبلغت خسائر العدو، على مدار اليوم مركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدافع هاوتزر مستا بي، بالإضافة إلى مدفع "دي 30" وراجمة صواريخ من طراز "غراد"؛ و مدفع من طراز "دي-2".
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