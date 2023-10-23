https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الروسية-تشن-هجوما-معاكسا-باستخدام-سولنتسيبيك-في-فيربوفوي-1082349706.html
القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت هجوما مضادا ناجحا بالقرب من قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:23+0000
2023-10-23T08:23+0000
2023-10-23T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال روغوف: "حاول المسلحون الأوكرانيون التقدم في اتجاه فيربوفوي ونوفوبروكوبوفكا، لكن القوات الروسية تصدت لهم، علاوة على ذلك، شن رجالنا أيضًا هجومًا مضادًا في منطقة فيربوفوي، حيث هاجموا مواقع العدو باستخدام "سولنتسيبيك"، واستولوا على العديد من معاقل العدو".ووفقًا لروغوف، "شنت القوات الروسية أيضًا هجومًا مضادًا في قريتي بريوتنوي وبولتافكا في اتجاه فريمييف".الجدير بالذكر، أن "توس-1 أ سولنتسيبيك" هو نظام قاذف لهب مثبت على هيكل دبابة، وهو في الخدمة مع قوات "رسبز"، وهذه الأنظمة تستخدم صواريخ غير موجهة من عيار 220 ملم برأس حربي حراري، مما يجعل من الممكن تدمير القوى العاملة والمعدات والتحصينات للعدو بانفجار ضخم.تستوعب القاذفة ما يصل إلى 24 قذيفة قادرة على تغطية مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، ولإطلاق كامل الحشوة يستغرق ست ثوان، ويتراوح مدى إطلاق النار من 400 متر إلى ستة كيلومترات، احتياطي الطاقة على الطريق السريع هو 550 كيلومترا، ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
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صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت هجوما مضادا ناجحا بالقرب من قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف: "حاول المسلحون الأوكرانيون التقدم في اتجاه فيربوفوي ونوفوبروكوبوفكا، لكن القوات الروسية تصدت لهم، علاوة على ذلك، شن رجالنا أيضًا هجومًا مضادًا في منطقة فيربوفوي، حيث هاجموا مواقع العدو باستخدام "سولنتسيبيك"، واستولوا على العديد من معاقل العدو".
ووفقًا لروغوف، "شنت القوات الروسية أيضًا هجومًا مضادًا في قريتي بريوتنوي وبولتافكا في اتجاه فريمييف".
الجدير بالذكر، أن "توس-1 أ سولنتسيبيك" هو نظام قاذف لهب مثبت على هيكل دبابة، وهو في الخدمة مع قوات "رسبز"، وهذه الأنظمة تستخدم صواريخ غير موجهة من عيار 220 ملم
برأس حربي حراري، مما يجعل من الممكن تدمير القوى العاملة والمعدات والتحصينات للعدو بانفجار ضخم.
تستوعب القاذفة ما يصل إلى 24 قذيفة قادرة على تغطية مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، ولإطلاق كامل الحشوة يستغرق ست ثوان، ويتراوح مدى إطلاق النار من 400 متر إلى ستة كيلومترات، احتياطي الطاقة على الطريق السريع هو 550 كيلومترا، ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص.