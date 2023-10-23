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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الروسية-تشن-هجوما-معاكسا-باستخدام-سولنتسيبيك-في-فيربوفوي-1082349706.html
القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت هجوما مضادا ناجحا بالقرب من قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:23+0000
2023-10-23T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال روغوف: "حاول المسلحون الأوكرانيون التقدم في اتجاه فيربوفوي ونوفوبروكوبوفكا، لكن القوات الروسية تصدت لهم، علاوة على ذلك، شن رجالنا أيضًا هجومًا مضادًا في منطقة فيربوفوي، حيث هاجموا مواقع العدو باستخدام "سولنتسيبيك"، واستولوا على العديد من معاقل العدو".ووفقًا لروغوف، "شنت القوات الروسية أيضًا هجومًا مضادًا في قريتي بريوتنوي وبولتافكا في اتجاه فريمييف".الجدير بالذكر، أن "توس-1 أ سولنتسيبيك" هو نظام قاذف لهب مثبت على هيكل دبابة، وهو في الخدمة مع قوات "رسبز"، وهذه الأنظمة تستخدم صواريخ غير موجهة من عيار 220 ملم برأس حربي حراري، مما يجعل من الممكن تدمير القوى العاملة والمعدات والتحصينات للعدو بانفجار ضخم.تستوعب القاذفة ما يصل إلى 24 قذيفة قادرة على تغطية مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، ولإطلاق كامل الحشوة يستغرق ست ثوان، ويتراوح مدى إطلاق النار من 400 متر إلى ستة كيلومترات، احتياطي الطاقة على الطريق السريع هو 550 كيلومترا، ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20231023/وزارة-الدفاع-الروسية-تقدم-برامج-جديدة-لاستخدام-الشمس-الحارقة-1082341643.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي

08:23 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت هجوما مضادا ناجحا بالقرب من قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف: "حاول المسلحون الأوكرانيون التقدم في اتجاه فيربوفوي ونوفوبروكوبوفكا، لكن القوات الروسية تصدت لهم، علاوة على ذلك، شن رجالنا أيضًا هجومًا مضادًا في منطقة فيربوفوي، حيث هاجموا مواقع العدو باستخدام "سولنتسيبيك"، واستولوا على العديد من معاقل العدو".
ووفقًا لروغوف، "شنت القوات الروسية أيضًا هجومًا مضادًا في قريتي بريوتنوي وبولتافكا في اتجاه فريمييف".
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06:23 GMT
الجدير بالذكر، أن "توس-1 أ سولنتسيبيك" هو نظام قاذف لهب مثبت على هيكل دبابة، وهو في الخدمة مع قوات "رسبز"، وهذه الأنظمة تستخدم صواريخ غير موجهة من عيار 220 ملم برأس حربي حراري، مما يجعل من الممكن تدمير القوى العاملة والمعدات والتحصينات للعدو بانفجار ضخم.
تستوعب القاذفة ما يصل إلى 24 قذيفة قادرة على تغطية مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، ولإطلاق كامل الحشوة يستغرق ست ثوان، ويتراوح مدى إطلاق النار من 400 متر إلى ستة كيلومترات، احتياطي الطاقة على الطريق السريع هو 550 كيلومترا، ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص.
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