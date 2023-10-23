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https://sputnikarabic.ae/20231023/تي---2-طوربيد-روسي-يدمر-الغواصات-على-عمق-350-مترا-تحت-سطح-البحر-1082371730.html
"تي - 2"... طوربيد روسي يدمر الغواصات على عمق 350 مترا تحت سطح البحر
"تي - 2"... طوربيد روسي يدمر الغواصات على عمق 350 مترا تحت سطح البحر
تمثل الطوربيدات أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تهدد الوحدات البحرية، وتمتلك روسيا أنواعا متطورة، منها طوربيد "تي ـ 2 - 2" المتعدد الأغراض، الذي يمكنه تعقب... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T15:49+0000
2023-10-23T15:49+0000
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تم تصميم الطوربيد "تي ـ 2 - 2" لتدمير الأهداف البحرية المعادية على سطح البحر أو تحت السطح، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام طوربيدات "تي ـ 2 - 2" في مهام إطلاق تدريبية 5 مرات قبل استخدامه في مهام قتالية حقيقة.وتم تصميم طوربيد "تي - 2 - 2" ليتم التحكم فيه عن بعد، بعدما يتم إطلاقه من الغواصات والسفن الحربية وهو مصمم للعمل في مياه المحيطات التي تصل نسبة ملوحتها إلى 35 جزء في الألف (بي بي تي) ودرجة حرارة تصل لـ25 درجة مئوية.ويستخدم الطوربيد الروسي نظام توجيه كهرومغناطيسي يمكنه من الانفجار في الهدف بمجرد الاقتراب منه سواء كان غواصة أو سفينة حربية.ويوجد 3 نسخ من الطوربيد الروسي تحمل أرقام تسلسلية من 1 إلى 3، وأكثر تطورا النسخة الثالثة "تي - 2 - 3"، التي تستخدم نظام توجيه إلكتروني مرتبط بوحدة تحكم لتوجيه الطوربيد نحو الهدف.وبحسب إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور"، فإن روسيا تمتلك ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 598 وحدة بحرية بينها أضخم قوة كورفيتات في العالم تضم 86 كورفيت وثاني أضخم قوة غواصات في العالم تضم 70 غواصة، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى أبرزها المدمرات التي تمتلك روسيا 15 مدمرة منها.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"تي - 2"... طوربيد روسي يدمر الغواصات على عمق 350 مترا تحت سطح البحر

15:49 GMT 23.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطوربيد "تي إي - 2" الروسي متعدد الأغراض
طوربيد تي إي - 2 الروسي متعدد الأغراض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik
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تمثل الطوربيدات أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تهدد الوحدات البحرية، وتمتلك روسيا أنواعا متطورة، منها طوربيد "تي ـ 2 - 2" المتعدد الأغراض، الذي يمكنه تعقب الأهداف المعادية خلال إبحارها على عمق مئات الأمتار تحت سطح الماء.
تم تصميم الطوربيد "تي ـ 2 - 2" لتدمير الأهداف البحرية المعادية على سطح البحر أو تحت السطح، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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المواصفات الفنية

قطر الطوربيد: 534.4 ملم.
طول النسخة المخصصة للسفن والغواصات معا: 7.8 متر تقريبا.
طول النسخة المخصصة للغواصات فقط: 8.3 متر تقريبا.
الوزن: 2.4 طن تقريبا.
وزن الرأس الحربي: 250 كغم.
السرعة: من 32 إلى 45 عقدة (39 إلى 83 كلم/ ساعة) حسب النسخة.
المدى: من 15 إلى 25 كلم حسب النسخة.
أقصى عمق يمكن استهداف الغواصات المعادية عنده: 350 مترا.
العمر الافتراضي: 10 سنوات.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام طوربيدات "تي ـ 2 - 2" في مهام إطلاق تدريبية 5 مرات قبل استخدامه في مهام قتالية حقيقة.
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وتم تصميم طوربيد "تي - 2 - 2" ليتم التحكم فيه عن بعد، بعدما يتم إطلاقه من الغواصات والسفن الحربية وهو مصمم للعمل في مياه المحيطات التي تصل نسبة ملوحتها إلى 35 جزء في الألف (بي بي تي) ودرجة حرارة تصل لـ25 درجة مئوية.
ويستخدم الطوربيد الروسي نظام توجيه كهرومغناطيسي يمكنه من الانفجار في الهدف بمجرد الاقتراب منه سواء كان غواصة أو سفينة حربية.
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ويوجد 3 نسخ من الطوربيد الروسي تحمل أرقام تسلسلية من 1 إلى 3، وأكثر تطورا النسخة الثالثة "تي - 2 - 3"، التي تستخدم نظام توجيه إلكتروني مرتبط بوحدة تحكم لتوجيه الطوربيد نحو الهدف.
وبحسب إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور"، فإن روسيا تمتلك ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 598 وحدة بحرية بينها أضخم قوة كورفيتات في العالم تضم 86 كورفيت وثاني أضخم قوة غواصات في العالم تضم 70 غواصة، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى أبرزها المدمرات التي تمتلك روسيا 15 مدمرة منها.
© Sputnikطوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
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