https://sputnikarabic.ae/20231023/تي---2-طوربيد-روسي-يدمر-الغواصات-على-عمق-350-مترا-تحت-سطح-البحر-1082371730.html

"تي - 2"... طوربيد روسي يدمر الغواصات على عمق 350 مترا تحت سطح البحر

"تي - 2"... طوربيد روسي يدمر الغواصات على عمق 350 مترا تحت سطح البحر

تمثل الطوربيدات أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تهدد الوحدات البحرية، وتمتلك روسيا أنواعا متطورة، منها طوربيد "تي ـ 2 - 2" المتعدد الأغراض، الذي يمكنه تعقب... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T15:49+0000

2023-10-23T15:49+0000

2023-10-23T15:49+0000

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تم تصميم الطوربيد "تي ـ 2 - 2" لتدمير الأهداف البحرية المعادية على سطح البحر أو تحت السطح، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام طوربيدات "تي ـ 2 - 2" في مهام إطلاق تدريبية 5 مرات قبل استخدامه في مهام قتالية حقيقة.وتم تصميم طوربيد "تي - 2 - 2" ليتم التحكم فيه عن بعد، بعدما يتم إطلاقه من الغواصات والسفن الحربية وهو مصمم للعمل في مياه المحيطات التي تصل نسبة ملوحتها إلى 35 جزء في الألف (بي بي تي) ودرجة حرارة تصل لـ25 درجة مئوية.ويستخدم الطوربيد الروسي نظام توجيه كهرومغناطيسي يمكنه من الانفجار في الهدف بمجرد الاقتراب منه سواء كان غواصة أو سفينة حربية.ويوجد 3 نسخ من الطوربيد الروسي تحمل أرقام تسلسلية من 1 إلى 3، وأكثر تطورا النسخة الثالثة "تي - 2 - 3"، التي تستخدم نظام توجيه إلكتروني مرتبط بوحدة تحكم لتوجيه الطوربيد نحو الهدف.وبحسب إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور"، فإن روسيا تمتلك ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 598 وحدة بحرية بينها أضخم قوة كورفيتات في العالم تضم 86 كورفيت وثاني أضخم قوة غواصات في العالم تضم 70 غواصة، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى أبرزها المدمرات التي تمتلك روسيا 15 مدمرة منها.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن