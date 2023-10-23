https://sputnikarabic.ae/20231023/حزب-ألماني-جديد-قيد-التأسيس-يطالب-برفع-العقوبات-عن-روسيا--1082370314.html
حزب ألماني جديد قيد التأسيس يطالب برفع العقوبات عن روسيا
حزب ألماني جديد قيد التأسيس يطالب برفع العقوبات عن روسيا
أعلنت النائبة الألمانية سارة فاغنكنيخت، اليوم الاثنين، نيتها تأسيس حزبها الخاص المنادي برفع العقوبات عن روسيا، وذلك عقب انسحابها من حزب "اليسار". 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T15:07+0000
2023-10-23T15:07+0000
2023-10-23T15:07+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101902/95/1019029595_22:0:984:541_1920x0_80_0_0_9ac34f91372882474e886fd04aa2eed7.jpg
وانتقدت النائبة فاغنكنيخت مشاركة ألمانيا في الإمدادات العسكرية ضد روسيا، وقالت: "نعيش في أوقات الأزمات العالمية، وهناك المزيد من الصراعات والحروب التي تنطوي على احتمال خطير للتصعيد، وفي هذه الأوقات بالذات، ربما تكون لدى ألمانيا واحدة من أسوأ الحكومات في تاريخها التي تتصرف دون خطة، وهي قصيرة النظر، وفي بعض الأحيان غير كفؤة على الإطلاق".وتابعت فاغنكنيخت: "علينا العودة إلى سياسة العقلانية، وأخص بذلك السياسة الاقتصادية بالدرجة الأولى، وأن ألمانيا فقيرة بالمواد الخام، لكنها غنية بالصادرات، ويعتمد جزء كبير من رفاهيتنا على القيمة المضافة لصناعتنا العالية الجودة، لكن من خلال العقوبات الاقتصادية، عزلنا أنفسنا عن مصادر الطاقة الرخيصة دون وجود بدائل قابلة للتطبيق".وشدّدت على أن الحكومة الألمانية لم تعد تهدف بعد إلى الوساطة والدبلوماسية والمراعاة للمصالح المتبادلة، مردفة: "بدلا من ذلك تعتمد على الطرق العسكرية في عدد كبير من الصراعات في جميع أنحاء العالم، لكن هذه الصراعات لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، وأخص بذلك كلا من أوكرانيا والشرق الأوسط".
https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئيس-الصيني-بكين-لا-تقبل-سياسة-التكتلات-وتعارض-العقوبات-الاقتصادية-الأحادية-الجانب-1082132397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101902/95/1019029595_142:0:863:541_1920x0_80_0_0_5c25bf1e60832522843a811cbdf2d24a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
حزب ألماني جديد قيد التأسيس يطالب برفع العقوبات عن روسيا
تابعنا عبر
أعلنت النائبة الألمانية سارة فاغنكنيخت، اليوم الاثنين، نيتها تأسيس حزبها الخاص المنادي برفع العقوبات عن روسيا، وذلك عقب انسحابها من حزب "اليسار".
وانتقدت النائبة فاغنكنيخت مشاركة ألمانيا في الإمدادات العسكرية ضد روسيا، وقالت: "نعيش في أوقات الأزمات العالمية، وهناك المزيد من الصراعات والحروب التي تنطوي على احتمال خطير للتصعيد، وفي هذه الأوقات بالذات، ربما تكون لدى ألمانيا واحدة من أسوأ الحكومات في تاريخها التي تتصرف دون خطة، وهي قصيرة النظر، وفي بعض الأحيان غير كفؤة على الإطلاق".
وتابعت فاغنكنيخت: "علينا العودة إلى سياسة العقلانية، وأخص بذلك السياسة الاقتصادية بالدرجة الأولى، وأن ألمانيا فقيرة بالمواد الخام، لكنها غنية بالصادرات، ويعتمد جزء كبير من رفاهيتنا على القيمة المضافة لصناعتنا العالية الجودة، لكن من خلال العقوبات الاقتصادية، عزلنا أنفسنا عن مصادر الطاقة الرخيصة دون وجود بدائل قابلة للتطبيق".
وشدّدت على أن الحكومة الألمانية لم تعد تهدف بعد إلى الوساطة والدبلوماسية والمراعاة للمصالح المتبادلة، مردفة: "بدلا من ذلك تعتمد على الطرق العسكرية في عدد كبير من الصراعات في جميع أنحاء العالم، لكن هذه الصراعات لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، وأخص بذلك كلا من أوكرانيا والشرق الأوسط".