https://sputnikarabic.ae/20231023/حزب-ألماني-جديد-قيد-التأسيس-يطالب-برفع-العقوبات-عن-روسيا--1082370314.html

حزب ألماني جديد قيد التأسيس يطالب برفع العقوبات عن روسيا

حزب ألماني جديد قيد التأسيس يطالب برفع العقوبات عن روسيا

أعلنت النائبة الألمانية سارة فاغنكنيخت، اليوم الاثنين، نيتها تأسيس حزبها الخاص المنادي برفع العقوبات عن روسيا، وذلك عقب انسحابها من حزب "اليسار". 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T15:07+0000

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2023-10-23T15:07+0000

العالم

روسيا

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وانتقدت النائبة فاغنكنيخت مشاركة ألمانيا في الإمدادات العسكرية ضد روسيا، وقالت: "نعيش في أوقات الأزمات العالمية، وهناك المزيد من الصراعات والحروب التي تنطوي على احتمال خطير للتصعيد، وفي هذه الأوقات بالذات، ربما تكون لدى ألمانيا واحدة من أسوأ الحكومات في تاريخها التي تتصرف دون خطة، وهي قصيرة النظر، وفي بعض الأحيان غير كفؤة على الإطلاق".وتابعت فاغنكنيخت: "علينا العودة إلى سياسة العقلانية، وأخص بذلك السياسة الاقتصادية بالدرجة الأولى، وأن ألمانيا فقيرة بالمواد الخام، لكنها غنية بالصادرات، ويعتمد جزء كبير من رفاهيتنا على القيمة المضافة لصناعتنا العالية الجودة، لكن من خلال العقوبات الاقتصادية، عزلنا أنفسنا عن مصادر الطاقة الرخيصة دون وجود بدائل قابلة للتطبيق".وشدّدت على أن الحكومة الألمانية لم تعد تهدف بعد إلى الوساطة والدبلوماسية والمراعاة للمصالح المتبادلة، مردفة: "بدلا من ذلك تعتمد على الطرق العسكرية في عدد كبير من الصراعات في جميع أنحاء العالم، لكن هذه الصراعات لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، وأخص بذلك كلا من أوكرانيا والشرق الأوسط".

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العالم, روسيا