https://sputnikarabic.ae/20231023/خبيرة-أرصاد-توضح-مدى-إمكانية-تأثر-مصر-بإعصار-تيج-1082350139.html

خبيرة أرصاد توضح مدى إمكانية تأثر مصر بإعصار "تيج"

خبيرة أرصاد توضح مدى إمكانية تأثر مصر بإعصار "تيج"

كشفت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، عن مدى إمكانية تأثير إعصار "تيج" على مصر. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T08:37+0000

2023-10-23T08:37+0000

2023-10-23T08:37+0000

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وأوضحت غانم في مقابلة تلفزيونية أن مصر بعيدة تمامًا عن مسار الإعصار، وأن الطبيعة الجغرافية للبلاد لا تسمح بتشكل الأعاصير، حسبما نقل موقع "مصراوي".وأضافت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية أن إعصار "تيج" يضرب بعض المناطق في غرب بحر العرب في المحيط الهندي.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة، مع سرعات رياح تتجاوز 175 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة مرتفعة جدًا.ولفتت الخبيرة إلى أن المناطق المذكورة في هذا الوقت من العام تتعرض عادة لتشكل الأعاصير المدارية والمنخفضات الجوية العميقة، وتتأثر بسقوط أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج البحرية التي تتجاوز 6 إلى 7 أمتار وسرعات رياح عالية في سلطنة عمان واليمن وبعض مناطق جنوب السعودية.يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كانت قد أعلنت أن هناك أكثر من 16 ألف طفل قد نزحوا في شرق ليبيا بعد إعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب البلاد.وقالت المنظمة في تقرير إن هناك عددا أكبر من الأطفال الذين تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات المياه النقية للشرب، مشيرة إلى أن نسبة الأطفال تشكل نحو 40% من إجمالي السكان.ولفتت المنظمة إلى تزايد المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه نظرا لمشاكل إمدادات المياه والأضرار الجسيمة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي، وتهديد تلوث المياه الجوفية.يذكر أنه في يوم 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت مناطق متعددة في شرق ليبيا لإعصار "دانيال" المدمر، حيث وصلت سرعته إلى 180 كيلومترًا في الساعة وترافق بكميات هائلة من المياه، ما أدى إلى انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، مما أدى إلى تدفق ملايين المترات المكعبة من المياه وتسبب في دمار كبير وسقوط آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.

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