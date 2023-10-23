https://sputnikarabic.ae/20231023/خبير-دولي-حماس-لن-تستجيب-لشروط-إسرائيل-وأعتقد-أن-الحرب-ستطول-1082364872.html

خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول

خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T13:51+0000

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2023-10-23T13:51+0000

راديو

بلا قيود

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خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول

إسرائيل تعلن عن شروط لإلغاء العملية البرية في غزة، وماكرون في زيارة مستعجلة لتل أبيب. عن هذا الموضوع، يقول المختص بالشؤون الإقليمية والدولية، الدكتور محمد اليمني، لبرنامج "بلا قيود":كما يقول الصحفي محمود الأمين، عن إيصال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح لبرنامجنا:وزير الخارجية الروسي في زيارة رسمية إلى طهران. عن الرسائل التي ستحملها هذه الزيارة في ظل الظروف الراهنة، لاسيما النزاع في قطاع غزة، يقول الخبير بالشأن الإيراني، الأستاذ ياسين عزيز، لبرنامجنا:وفيما يتعلق بالمباحثات حول إنهاء الحرب على قطاع غزة، يقول الأستاذ ياسين عزيز، لبرنامجنا:حكومة "أنصار الله" اليمنية تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله في دونيتسك وزابوروجيه، ويقول الباحث في العلاقات الدولية ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:صحفي ألماني يعلن بأن أوروبا عانت من الضرر الناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا أكثر من روسيا نفسها، وأن الاتحاد الأوروبي قد ينهار في المستقبل.ويقول الخبير الاقتصادي والمالي الدولي، الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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