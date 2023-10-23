https://sputnikarabic.ae/20231023/خبير-دولي-حماس-لن-تستجيب-لشروط-إسرائيل-وأعتقد-أن-الحرب-ستطول-1082364872.html
خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول
خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:51+0000
2023-10-23T13:51+0000
2023-10-23T13:51+0000
راديو
بلا قيود
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خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول
خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول
إسرائيل تعلن عن شروط لإلغاء العملية البرية في غزة، وماكرون في زيارة مستعجلة لتل أبيب. عن هذا الموضوع، يقول المختص بالشؤون الإقليمية والدولية، الدكتور محمد اليمني، لبرنامج "بلا قيود":كما يقول الصحفي محمود الأمين، عن إيصال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح لبرنامجنا:وزير الخارجية الروسي في زيارة رسمية إلى طهران. عن الرسائل التي ستحملها هذه الزيارة في ظل الظروف الراهنة، لاسيما النزاع في قطاع غزة، يقول الخبير بالشأن الإيراني، الأستاذ ياسين عزيز، لبرنامجنا:وفيما يتعلق بالمباحثات حول إنهاء الحرب على قطاع غزة، يقول الأستاذ ياسين عزيز، لبرنامجنا:حكومة "أنصار الله" اليمنية تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله في دونيتسك وزابوروجيه، ويقول الباحث في العلاقات الدولية ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:صحفي ألماني يعلن بأن أوروبا عانت من الضرر الناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا أكثر من روسيا نفسها، وأن الاتحاد الأوروبي قد ينهار في المستقبل.ويقول الخبير الاقتصادي والمالي الدولي، الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2023
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير دولي: "حماس" لن تستجيب لشروط إسرائيل وأعتقد أن الحرب ستطول
تابعنا عبر
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
إسرائيل تعلن عن شروط لإلغاء العملية البرية في غزة، وماكرون في زيارة مستعجلة لتل أبيب. عن هذا الموضوع، يقول المختص بالشؤون الإقليمية والدولية، الدكتور محمد اليمني، لبرنامج "بلا قيود":
أعتقد أن هذه الحرب ستطول لأن إسرائيل مهددة من قبل "حماس" وصورتها التي سوّقت لها في أنها لا تقهر، فاليوم يتم إبادة الشعب الفلسطيني وجرائم يحاسب عليها القانون الدولي والتي يتم استخدامه من قبل الدول الغربية، وهذا الوقف المؤقت للبدء في الهجوم البري فقط هو من أجل تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية المتطورة، وبالتالي "حماس" لن تستجيب لمطالب إسرائيل بالنظر لما تقوم به في حق الفلسطينيين.
كما يقول الصحفي محمود الأمين، عن إيصال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح لبرنامجنا:
الوضع عند معبر رفح، تم إبلاغنا بتجهيز 15 شاحنة وتم إدخالهم بعد فحصهم، وفي حدود الساعة السادسة مساء، قمنا كذلك بتجهيز 20 شاحنة في حدود 12 ليلا، وحوالي 200 شاحنة لا تزال في الانتظار للسماح لها بالعبور، ومن المفروض أن يتم تجهيز وفحص الدفعة الرابعة حتى وإن كان بطيئا، وهذا سيسبب خطورة على الوضع القائم هنا، وأتمنى أن نستطيع إدخال الشاحنات بشكل أسرع، فأهل قطاع غزة بحاجة ماسة للمساعدات، فالوضع الإنساني حقيقة مأساوي، وبالنسبة للقصف الذي جرى في الأمس، القوات المصرية تقوم بمعالجة هذه المواقف.
وزير الخارجية الروسي في زيارة رسمية إلى طهران. عن الرسائل التي ستحملها هذه الزيارة في ظل الظروف الراهنة، لاسيما النزاع في قطاع غزة، يقول الخبير بالشأن الإيراني، الأستاذ ياسين عزيز، لبرنامجنا:
إن هذه الزيارة كان معدّ لها مسبقا لحسم الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان، باعتبار أن روسيا كانت راعية لهذا الاتفاق، وتركيا وإيران كانتا داعمتين للتسوية وضمان استقرار المنطقة.
وفيما يتعلق بالمباحثات حول إنهاء الحرب على قطاع غزة، يقول الأستاذ ياسين عزيز، لبرنامجنا:
إن روسيا لديها نفوذ في المنطقة، والضغط سيركز على الجانب السياسي، على أمركيا الداعم الرئيسي لإسرائيل في هذه الحرب، فأمريكا بعدما انشغلت بأزمة أوكرانيا، عادت اليوم إلى الشرق الأوسط لإعادة فرض هيمنتها في المنطقة.
حكومة "أنصار الله" اليمنية تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ويقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:
تصريح رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية في صنعاء، عبد العزيز صالح بن حبتور، جاء تأكيدا لتصريح السيد القائد منذ أسبوعين، بأنه في حال تواصل القصف الإسرائيلي على غزة، وأن أي تدخل أمريكي إلى جانب إسرائيل، فسيتم استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر.
الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله في دونيتسك وزابوروجيه، ويقول الباحث في العلاقات الدولية ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:
في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم، لا شك أن قدرات جيش نظام أوكرانيا إلى تراجع، وهذه نقطة تحول في المعركة، بسبب انخراط الولايات المتحدة غير المباشر، في جبهات أخرى في منطقة غرب آسيا، ودعمها الكامل لإسرائيل، والمساعدات التي كانت تحصل عليها كييف، ستذهب إلى شرق المتوسط، ما يضعف إلى حد كبير قدرات الجيش الأوكراني، ما يشهل للجيش الروسي توجيه ضربات حاسمة له.
صحفي ألماني يعلن بأن أوروبا عانت من الضرر الناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا أكثر من روسيا نفسها، وأن الاتحاد الأوروبي قد ينهار في المستقبل.
ويقول الخبير الاقتصادي والمالي الدولي، الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:
الاقتصاد الروسي أثبت منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، مرونة غير مسبوقة، بفضل السياسة الاقتصادية الروسية الحكيمة، وبالقدرة على الحفاظ على مكامن القوة، وللمفارقة، فإن مفاعيل هذه العقوبات الغربية، كانت أكثر على الدول الغربية مما على روسيا، ويشهد على ذلك ما يجري حاليا في الاقتصاد العالمي.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...