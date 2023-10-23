https://sputnikarabic.ae/20231023/خبير-يوضح-سبب-زيارة-لافروف-إلى-كوريا-الشمالية-1082356799.html

خبير يوضح سبب زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية

خبير يوضح سبب زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية

زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، كوريا الشمالية لإجراء محادثات رفيعة المستوى، وتأتي هذه الزيارة بعد الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T10:45+0000

2023-10-23T10:45+0000

2023-10-23T10:45+0000

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اختتم لافروف زيارته الرسمية، يوم الخميس، مجريًا محادثات مع نظيره الكوري الشمالي تشوي سون هوي، واجتماعا مع كيم جونغ أون، بالإضافة للعديد من الفعاليات الدبلوماسية الرسمية، بما في ذلك حفل وضع الزهور على النصب التذكاري في بيونغ يانغ المخصص لقوات الجيش الأحمر التي انتصرت على جيش الإمبراطور الياباني كوانتونغ وحررت كوريا في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.ووصف لافروف أن رحلته "فرصة جيدة للغاية" للنظر بالتفصيل في كل من الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى" خلال المحادثات في قاعدة فوستوشني الفضائية بين بوتين وكيم في سبتمبر، "وتحديد الخطوات العملية"، لضمان التنفيذ الكامل لكل من هذه الاتفاقيات."موازنة روسيا للعداء الأمريكي في آسيا"حول أبعاد هذه الزيارة، قال المحلل السياسي والخبير الجيوسياسي في آسيا والمحيط الهادئ، كيه جيه نوه، لـ"سبوتنيك": "إنها تظهر جهدا واضحا من موسكو لموازنة الوجود الأمريكي وتهديده بالأسلحة في شبه الجزيرة الكورية وآسيا بشكل عام".تابع الخبير: "لذلك، فإن هذا مجرد إعادة تأسيس أو إعادة تأكيد للعلاقات السياسية التاريخية، فضلاً عن موازنة التوازن ضد الولايات المتحدة في [المسرح] الآسيوي".ووصف الخبير التحركات الدبلوماسية لموسكو بأنها "إعادة توازن جيوستراتيجي"، وأوضح أن روسيا في الأساس تقاوم الجهود الأمريكية لتقييدها واحتوائها، وفي الوقت نفسه ترسل "رسالة" إلى سيئول لعدم التورط في أي حرب. المقصود بها حرب واشنطن بالوكالة ضد روسيا في أوروبا.وقال كوه إن الروس هنا يقولون: "لا تفكروا حتى في الأمر فيما يتعلق بتصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى أن الرسالة ذات أهمية خاصة في أعقاب انهيار العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في ظل إدارة بايدن".

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