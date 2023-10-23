https://sputnikarabic.ae/20231023/خبير-يوضح-سبب-زيارة-لافروف-إلى-كوريا-الشمالية-1082356799.html
خبير يوضح سبب زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية
خبير يوضح سبب زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية
زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، كوريا الشمالية لإجراء محادثات رفيعة المستوى، وتأتي هذه الزيارة بعد الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T10:45+0000
2023-10-23T10:45+0000
2023-10-23T10:45+0000
روسيا
كوريا الشمالية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082356766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57cb941e01c0a785c7ddd5d8ce1d87f0.jpg
اختتم لافروف زيارته الرسمية، يوم الخميس، مجريًا محادثات مع نظيره الكوري الشمالي تشوي سون هوي، واجتماعا مع كيم جونغ أون، بالإضافة للعديد من الفعاليات الدبلوماسية الرسمية، بما في ذلك حفل وضع الزهور على النصب التذكاري في بيونغ يانغ المخصص لقوات الجيش الأحمر التي انتصرت على جيش الإمبراطور الياباني كوانتونغ وحررت كوريا في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.ووصف لافروف أن رحلته "فرصة جيدة للغاية" للنظر بالتفصيل في كل من الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى" خلال المحادثات في قاعدة فوستوشني الفضائية بين بوتين وكيم في سبتمبر، "وتحديد الخطوات العملية"، لضمان التنفيذ الكامل لكل من هذه الاتفاقيات."موازنة روسيا للعداء الأمريكي في آسيا"حول أبعاد هذه الزيارة، قال المحلل السياسي والخبير الجيوسياسي في آسيا والمحيط الهادئ، كيه جيه نوه، لـ"سبوتنيك": "إنها تظهر جهدا واضحا من موسكو لموازنة الوجود الأمريكي وتهديده بالأسلحة في شبه الجزيرة الكورية وآسيا بشكل عام".تابع الخبير: "لذلك، فإن هذا مجرد إعادة تأسيس أو إعادة تأكيد للعلاقات السياسية التاريخية، فضلاً عن موازنة التوازن ضد الولايات المتحدة في [المسرح] الآسيوي".ووصف الخبير التحركات الدبلوماسية لموسكو بأنها "إعادة توازن جيوستراتيجي"، وأوضح أن روسيا في الأساس تقاوم الجهود الأمريكية لتقييدها واحتوائها، وفي الوقت نفسه ترسل "رسالة" إلى سيئول لعدم التورط في أي حرب. المقصود بها حرب واشنطن بالوكالة ضد روسيا في أوروبا.وقال كوه إن الروس هنا يقولون: "لا تفكروا حتى في الأمر فيما يتعلق بتصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى أن الرسالة ذات أهمية خاصة في أعقاب انهيار العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في ظل إدارة بايدن".
https://sputnikarabic.ae/20231019/كيم-جونغ-أون-يلتقي-مع-لافروف-في-بيونغ-يانغ-لأكثر-من-ساعة-1082188615.html
https://sputnikarabic.ae/20230918/كيم-جونغ-أون-يشكر-بوتين-على-كرم-ضيافته-ويتمنى-لروسيا-وشعبها-الازدهار-والرخاء-1081137636.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082356766_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_339670be8e33c4481c5fa50007a69b1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك
روسيا, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك
خبير يوضح سبب زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية
تابعنا عبر
زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، كوريا الشمالية لإجراء محادثات رفيعة المستوى، وتأتي هذه الزيارة بعد الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا الشهر الماضي.
اختتم لافروف زيارته الرسمية، يوم الخميس، مجريًا محادثات مع نظيره الكوري الشمالي تشوي سون هوي، واجتماعا مع كيم جونغ أون، بالإضافة للعديد من الفعاليات الدبلوماسية الرسمية، بما في ذلك حفل وضع الزهور على النصب التذكاري في بيونغ يانغ المخصص لقوات الجيش الأحمر التي انتصرت على جيش الإمبراطور الياباني كوانتونغ وحررت كوريا في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.
ووصف لافروف أن رحلته "فرصة جيدة للغاية" للنظر بالتفصيل
في كل من الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى" خلال المحادثات في قاعدة فوستوشني الفضائية بين بوتين وكيم في سبتمبر، "وتحديد الخطوات العملية"، لضمان التنفيذ الكامل لكل من هذه الاتفاقيات.
وفي اجتماعه مع لافروف، يوم الخميس الماضي، أشار كيم إلى أن "الصداقة الحقيقية" بين روسيا وكوريا الشمالية "تزداد قوة" بعد اجتماعه مع بوتين في الشرق الأقصى الروسي. وقال كيم: "يولي شعبنا اهتماما كبيرا للعلاقات بين بلدينا، ومن دواعي سروري أن ألتقي بكم في مثل هذه المناسبة أيها الرفيق الوزير".
"موازنة روسيا للعداء الأمريكي في آسيا"
حول أبعاد هذه الزيارة، قال المحلل السياسي والخبير الجيوسياسي في آسيا والمحيط الهادئ، كيه جيه نوه، لـ"سبوتنيك": "إنها تظهر جهدا واضحا من موسكو لموازنة الوجود الأمريكي وتهديده بالأسلحة في شبه الجزيرة الكورية وآسيا بشكل عام".
أضاف: "نرى أن كوريا الجنوبية واليابان تتحالفان مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنهما كانتا دائما دولتين عميلتين، لكنهما الآن تتحدان في تحالف عسكري واضح للغاية. وأخيرا، أرسلت كوريا الجنوبية 300 ألف قذيفة إلى بولندا، وتتعاون شركة الذخيرة التابعة لها "هانوا" مع بولندا وتضيف قدرة إضافية إلى الحرب الأمريكية ضد روسيا [في أوكرانيا]. ومن ناحية أخرى، تعمل روسيا ببساطة على موازنة كوريا الشمالية. وتذكروا أن كوريا الشمالية وروسيا لديهما تاريخ طويل جدًا. لقد كانت لديهم علاقات جيدة جدًا جدًا"، مذكرًا بأن العلاقات تعود إلى تأسيس الدولة الكورية الشمالية في عام 1948".
تابع الخبير: "لذلك، فإن هذا مجرد إعادة تأسيس أو إعادة تأكيد للعلاقات السياسية التاريخية، فضلاً عن موازنة التوازن ضد الولايات المتحدة في [المسرح] الآسيوي".
ووصف الخبير التحركات الدبلوماسية لموسكو بأنها "إعادة توازن جيوستراتيجي"، وأوضح أن روسيا في الأساس تقاوم الجهود الأمريكية لتقييدها واحتوائها، وفي الوقت نفسه ترسل "رسالة" إلى سيئول لعدم التورط في أي حرب. المقصود بها حرب واشنطن بالوكالة ضد روسيا في أوروبا.
وأضاف الخبير: "لقد كانت كوريا الجنوبية دائما دولة عميلة للولايات المتحدة، وفي أي مكان تذهب إليه الولايات المتحدة للحرب، تذهب كوريا الجنوبية إلى الحرب أيضا. هذا هو الحال دائما تقريبا. ولنتذكر أن كوريا الجنوبية أرسلت 350 ألف جندي إلى حرب فيتنام، وبعد عام 1972، فاق عدد القوات الكورية الجنوبية عدد القوات الأمريكية بنسبة 2 إلى 1. لذا فإن كوريا الجنوبية تمثل قوة مضاعفة مهمة جدًا للولايات المتحدة ومغامراتها العسكرية".
وقال كوه إن الروس هنا يقولون: "لا تفكروا حتى في الأمر فيما يتعلق بتصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى أن الرسالة ذات أهمية خاصة في أعقاب انهيار العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في ظل إدارة بايدن".