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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/صاروخ-روسي-يحول-دبابة-أوكرانية-إلى-كتلة-منصهرة-فيديو--1082351272.html
صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
دمر صاروخ روسي دقيق وموجّه دبابة أوكرانية وحوّلها إلى كتلة منصهرة من المعادن على محور زابوروجيه. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:46+0000
2023-10-23T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووجّه مقاتلو القوات الروسية الخاصة "عثمان"، ضربة دقيقة استهدفت الدبابة بعد رصدها على تقاطع طرق ترابية على محور زابوروجيه.وتظهر المشاهد لحظة انفجار الدبابة واشتعالها وتحولها إلى كتلة نيران نتيجة انفجار ذخيرتها التي تطايرت في المنطقة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس الأحد، أن القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين للواء 82 التابع للقوات الأوكرانية، وضربت مراكز ومعدات عسكرية و طائرات مقاتلة أوكرانية في 147 منطقة.وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الأحد، تم تحييد 60 عسكريا أوكرانيا، وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين ونظام مدفعية كراب الذاتي الدفع البولندي الصنع، ونظام مدفعية "إم 777" الأمريكي الصنع.وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير مستودعات ذخيرة للواء الدبابات 4 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب في منطقة دنيبروبتروفسك".شاهد أيضا: صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديوشاهد أيضا: صواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات تتموضع في قاعدة "ياسنينسكي" الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الروسية-تشن-هجوما-معاكسا-باستخدام-سولنتسيبيك-في-فيربوفوي-1082349706.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو

08:46 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 23.10.2023)
© Photoالقوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Photo
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دمر صاروخ روسي دقيق وموجّه دبابة أوكرانية وحوّلها إلى كتلة منصهرة من المعادن على محور زابوروجيه.
ووجّه مقاتلو القوات الروسية الخاصة "عثمان"، ضربة دقيقة استهدفت الدبابة بعد رصدها على تقاطع طرق ترابية على محور زابوروجيه.
وتظهر المشاهد لحظة انفجار الدبابة واشتعالها وتحولها إلى كتلة نيران نتيجة انفجار ذخيرتها التي تطايرت في المنطقة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس الأحد، أن القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين للواء 82 التابع للقوات الأوكرانية، وضربت مراكز ومعدات عسكرية و طائرات مقاتلة أوكرانية في 147 منطقة.
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
08:23 GMT

وقالت الدفاع، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين من قبل المجموعات الهجومية للواء الهجوم 82 المجوقل التابع للقوات الأوكرانية، في مناطق فيربوفوي ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه، وألحقت هزيمة بمعدات اللواء 65 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الأحد، تم تحييد 60 عسكريا أوكرانيا، وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين ونظام مدفعية كراب الذاتي الدفع البولندي الصنع، ونظام مدفعية "إم 777" الأمريكي الصنع.
وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير مستودعات ذخيرة للواء الدبابات 4 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب في منطقة دنيبروبتروفسك".
شاهد أيضا: صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديو
شاهد أيضا: صواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات تتموضع في قاعدة "ياسنينسكي" الروسية... فيديو
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