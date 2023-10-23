https://sputnikarabic.ae/20231023/صاروخ-روسي-يحول-دبابة-أوكرانية-إلى-كتلة-منصهرة-فيديو--1082351272.html
صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
دمر صاروخ روسي دقيق وموجّه دبابة أوكرانية وحوّلها إلى كتلة منصهرة من المعادن على محور زابوروجيه. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:46+0000
2023-10-23T08:46+0000
2023-10-23T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082350717_0:109:1229:800_1920x0_80_0_0_b8451f025c988fa09fdd62f7e26f2e39.jpg
ووجّه مقاتلو القوات الروسية الخاصة "عثمان"، ضربة دقيقة استهدفت الدبابة بعد رصدها على تقاطع طرق ترابية على محور زابوروجيه.وتظهر المشاهد لحظة انفجار الدبابة واشتعالها وتحولها إلى كتلة نيران نتيجة انفجار ذخيرتها التي تطايرت في المنطقة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس الأحد، أن القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين للواء 82 التابع للقوات الأوكرانية، وضربت مراكز ومعدات عسكرية و طائرات مقاتلة أوكرانية في 147 منطقة.وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الأحد، تم تحييد 60 عسكريا أوكرانيا، وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين ونظام مدفعية كراب الذاتي الدفع البولندي الصنع، ونظام مدفعية "إم 777" الأمريكي الصنع.وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير مستودعات ذخيرة للواء الدبابات 4 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب في منطقة دنيبروبتروفسك".شاهد أيضا: صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية ويخرج من الجهة الثانية... فيديوشاهد أيضا: صواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات تتموضع في قاعدة "ياسنينسكي" الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الروسية-تشن-هجوما-معاكسا-باستخدام-سولنتسيبيك-في-فيربوفوي-1082349706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082350717_25:0:1210:889_1920x0_80_0_0_55b93bae8800ad6d7ca28637f47c2ee4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
08:46 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 23.10.2023) تابعنا عبر
دمر صاروخ روسي دقيق وموجّه دبابة أوكرانية وحوّلها إلى كتلة منصهرة من المعادن على محور زابوروجيه.
ووجّه مقاتلو القوات الروسية الخاصة "عثمان"، ضربة دقيقة استهدفت الدبابة بعد رصدها على تقاطع طرق ترابية على محور زابوروجيه.
وتظهر المشاهد لحظة انفجار الدبابة واشتعالها وتحولها إلى كتلة نيران نتيجة انفجار ذخيرتها التي تطايرت في المنطقة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس الأحد، أن القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين للواء 82 التابع للقوات الأوكرانية، وضربت مراكز ومعدات عسكرية و طائرات مقاتلة أوكرانية في 147 منطقة.
وقالت الدفاع، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين من قبل المجموعات الهجومية للواء الهجوم 82 المجوقل التابع للقوات الأوكرانية، في مناطق فيربوفوي ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه، وألحقت هزيمة بمعدات اللواء 65 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الأحد، تم تحييد 60 عسكريا أوكرانيا، وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين ونظام مدفعية كراب الذاتي الدفع البولندي الصنع، ونظام مدفعية "إم 777" الأمريكي الصنع.
وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير مستودعات ذخيرة للواء الدبابات 4 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب في منطقة دنيبروبتروفسك".