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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/صحيفة-أمريكية-أوكرانيا-ارتكبت-عشرات-الجرائم-منها-قتل-دوغينا-وتاتارسكي-1082362495.html
صحيفة أمريكية: أوكرانيا ارتكبت عشرات الجرائم منها قتل دوغينا وتاتارسكي
صحيفة أمريكية: أوكرانيا ارتكبت عشرات الجرائم منها قتل دوغينا وتاتارسكي
نشرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، مقالا مفاده أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية ارتكبت العشرات من الجرائم، منها قتل كل من السياسية دارينا دوغينا، والمراسل الحربي... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T12:52+0000
2023-10-23T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجرائم التي ارتكبها جهاز الأمن الأوكراني أدت إلى تعقيد عمله مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مما أثار التوتر بين كييف وواشنطن.توفيت الناشطة السياسة داريا دوغينا، مساء يوم 20 أغسطس/آب من العام الماضي، في انفجار سيارة على طريق موجايسكي السريع في منطقة أودينتسوفو في موسكو. وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن القوات الخاصة الأوكرانية تقف وراء جريمة القتل، وأن من ارتكب الجريمة هي المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك.وتوفي فلادلين تاتارسكي (الاسم الحقيقي مكسيم فومين)، في 2 أبريل/نيسان هذا العام، خلال أمسية إبداعية في سانت بطرسبورغ، وخلال هذا الحدث، انفجرت قنبلة موضوعة في تمثال صغير أهدته له داريا تريبوفا، البالغة من العمر 26 عامًا.وفي وقت سابق، يوم الخميس 3 أبريل/نيسان العام الحالي، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن العمل الإرهابي الذي قُتل فيه المراسل الحربي مكسيم فومين (فلادلين تاتارسكي)، تم تنظيمه من قبل الاستخبارات الأوكرانية الخاصة وعملائها، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى المعارضة الروسية في الخارج.وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه تم إعداد جريمة القتل مع داريا تريبوفا، من قبل المواطن الأوكراني، يوري دينيسوف، الذي سلمها عبوة ناسفة من خلال خدمة التوصيل السريع.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة أمريكية: أوكرانيا ارتكبت عشرات الجرائم منها قتل دوغينا وتاتارسكي

12:52 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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نشرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، مقالا مفاده أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية ارتكبت العشرات من الجرائم، منها قتل كل من السياسية دارينا دوغينا، والمراسل الحربي فلادين تاتارسكي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجرائم التي ارتكبها جهاز الأمن الأوكراني أدت إلى تعقيد عمله مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مما أثار التوتر بين كييف وواشنطن.
توفيت الناشطة السياسة داريا دوغينا، مساء يوم 20 أغسطس/آب من العام الماضي، في انفجار سيارة على طريق موجايسكي السريع في منطقة أودينتسوفو في موسكو. وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن القوات الخاصة الأوكرانية تقف وراء جريمة القتل، وأن من ارتكب الجريمة هي المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك.
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وتوفي فلادلين تاتارسكي (الاسم الحقيقي مكسيم فومين)، في 2 أبريل/نيسان هذا العام، خلال أمسية إبداعية في سانت بطرسبورغ، وخلال هذا الحدث، انفجرت قنبلة موضوعة في تمثال صغير أهدته له داريا تريبوفا، البالغة من العمر 26 عامًا.
وفي وقت سابق، يوم الخميس 3 أبريل/نيسان العام الحالي، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن العمل الإرهابي الذي قُتل فيه المراسل الحربي مكسيم فومين (فلادلين تاتارسكي)، تم تنظيمه من قبل الاستخبارات الأوكرانية الخاصة وعملائها، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى المعارضة الروسية في الخارج.
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه تم إعداد جريمة القتل مع داريا تريبوفا، من قبل المواطن الأوكراني، يوري دينيسوف، الذي سلمها عبوة ناسفة من خلال خدمة التوصيل السريع.
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