https://sputnikarabic.ae/20231023/صحيفة-أمريكية-تكشف-سبب-تأجيل-إسرائيل-العملية-البرية-على-قطاع-غزة--1082351689.html

صحيفة أمريكية تكشف سبب تأجيل إسرائيل العملية البرية على قطاع غزة

صحيفة أمريكية تكشف سبب تأجيل إسرائيل العملية البرية على قطاع غزة

ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية أجّلت مرارا العملية البرية في قطاع غزة بسبب المفاوضات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية، وذلك نقلا عن... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T08:56+0000

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وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون سبب التأجيل، لكن الأمر يتعلق بآلية تقدم المفاوضات بشأن الأسرى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وصرّح مصدر في الجيش الإسرائيلي أن حماس قد تطلق سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية خارج أي اتفاقات كبيرة.وقالت "كتائب القسام"، في بيان، السبت الفائت: "نعلن الاستعداد لإطلاق سراح المحتجزتين، نوريت، ويوخفد، غدا (الأحد)، بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين".وأعلنت حركة "حماس"، في بيان سابق، أنها أبلغت قطر، بإطلاق سراح اثنتين من الرهائن، وأفادت برفض الحكومة الإسرائيلية استلامهما.

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