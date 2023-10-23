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صحيفة أمريكية تكشف سبب تأجيل إسرائيل العملية البرية على قطاع غزة
صحيفة أمريكية تكشف سبب تأجيل إسرائيل العملية البرية على قطاع غزة
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية أجّلت مرارا العملية البرية في قطاع غزة بسبب المفاوضات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية، وذلك نقلا عن... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:56+0000
2023-10-23T08:56+0000
طوفان الأقصى
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وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون سبب التأجيل، لكن الأمر يتعلق بآلية تقدم المفاوضات بشأن الأسرى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وصرّح مصدر في الجيش الإسرائيلي أن حماس قد تطلق سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية خارج أي اتفاقات كبيرة.وقالت "كتائب القسام"، في بيان، السبت الفائت: "نعلن الاستعداد لإطلاق سراح المحتجزتين، نوريت، ويوخفد، غدا (الأحد)، بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين".وأعلنت حركة "حماس"، في بيان سابق، أنها أبلغت قطر، بإطلاق سراح اثنتين من الرهائن، وأفادت برفض الحكومة الإسرائيلية استلامهما.
https://sputnikarabic.ae/20231023/3-وزراء-إسرائيليين-يعتزمون-تقديم-استقالتهم-للضغط-على-نتنياهو-لتحمل-مسؤولية-الفشل-بعد-هجوم-حماس--1082348341.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

صحيفة أمريكية تكشف سبب تأجيل إسرائيل العملية البرية على قطاع غزة

08:56 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / Belal Alsabbaghمنظر جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023
منظر جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / Belal Alsabbagh
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ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية أجّلت مرارا العملية البرية في قطاع غزة بسبب المفاوضات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية، وذلك نقلا عن أربعة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون سبب التأجيل، لكن الأمر يتعلق بآلية تقدم المفاوضات بشأن الأسرى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وصرّح مصدر في الجيش الإسرائيلي أن حماس قد تطلق سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية خارج أي اتفاقات كبيرة.
وقالت "كتائب القسام"، في بيان، السبت الفائت: "نعلن الاستعداد لإطلاق سراح المحتجزتين، نوريت، ويوخفد، غدا (الأحد)، بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين".
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
3 وزراء إسرائيليين يعتزمون تقديم استقالتهم للضغط على نتنياهو لتحمل مسؤولية الفشل بعد هجوم حماس
07:55 GMT
وأعلنت حركة "حماس"، في بيان سابق، أنها أبلغت قطر، بإطلاق سراح اثنتين من الرهائن، وأفادت برفض الحكومة الإسرائيلية استلامهما.
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