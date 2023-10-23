https://sputnikarabic.ae/20231023/صحيفة-أمريكية-تكشف-سبب-تأجيل-إسرائيل-العملية-البرية-على-قطاع-غزة--1082351689.html
صحيفة أمريكية تكشف سبب تأجيل إسرائيل العملية البرية على قطاع غزة
صحيفة أمريكية تكشف سبب تأجيل إسرائيل العملية البرية على قطاع غزة
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية أجّلت مرارا العملية البرية في قطاع غزة بسبب المفاوضات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية، وذلك نقلا عن... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:56+0000
2023-10-23T08:56+0000
2023-10-23T08:56+0000
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وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون سبب التأجيل، لكن الأمر يتعلق بآلية تقدم المفاوضات بشأن الأسرى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وصرّح مصدر في الجيش الإسرائيلي أن حماس قد تطلق سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية خارج أي اتفاقات كبيرة.وقالت "كتائب القسام"، في بيان، السبت الفائت: "نعلن الاستعداد لإطلاق سراح المحتجزتين، نوريت، ويوخفد، غدا (الأحد)، بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين".وأعلنت حركة "حماس"، في بيان سابق، أنها أبلغت قطر، بإطلاق سراح اثنتين من الرهائن، وأفادت برفض الحكومة الإسرائيلية استلامهما.
https://sputnikarabic.ae/20231023/3-وزراء-إسرائيليين-يعتزمون-تقديم-استقالتهم-للضغط-على-نتنياهو-لتحمل-مسؤولية-الفشل-بعد-هجوم-حماس--1082348341.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
صحيفة أمريكية تكشف سبب تأجيل إسرائيل العملية البرية على قطاع غزة
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ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية أجّلت مرارا العملية البرية في قطاع غزة بسبب المفاوضات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية، وذلك نقلا عن أربعة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون سبب التأجيل، لكن الأمر يتعلق بآلية تقدم المفاوضات بشأن الأسرى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وصرّح مصدر في الجيش الإسرائيلي أن حماس قد تطلق سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية خارج أي اتفاقات كبيرة.
وقالت "كتائب القسام"، في بيان، السبت الفائت: "نعلن الاستعداد لإطلاق سراح المحتجزتين
، نوريت، ويوخفد، غدا (الأحد)، بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين".
وأعلنت حركة "حماس"، في بيان سابق، أنها أبلغت قطر، بإطلاق سراح اثنتين من الرهائن، وأفادت برفض الحكومة الإسرائيلية استلامهما.