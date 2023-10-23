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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/ضابط-يكشف-عن-سلاح-أمريكي-فريد-سيطرت-عليه-القوات-الروسية-وبدأت-دراسته-1082360141.html
ضابط يكشف عن سلاح أمريكي فريد سيطرت عليه القوات الروسية وبدأت دراسته
ضابط يكشف عن سلاح أمريكي فريد سيطرت عليه القوات الروسية وبدأت دراسته
كشف مدير متحف الدفاع الجوي العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، عن سيطرة القوات الروسية على نظام الصواريخ "هيمارس"، الذي تم الاستيلاء عليه في دونيتسك، مشيرًا إلى أنه... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T11:56+0000
2023-10-23T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأضاف الخبير كنوتوف أن نظام الصواريخ الذي استحوذت عليه القوات الروسية، تم استلامه في حالة جيدة، الشيء المثير للاهتمام هو أن نظام التوجيه الذي يمتلكه النظام دقته عالية جدًا، لذلك نجد أن دراسة النظام أمر مفيد للغاية.وذكر أيضا أنه سيكون من المفيد التعرف على نظام استقبال الإشارة "جي بي إس"، الذي يتم من خلاله توجيه المقذوف، وأن فهم مبادئ عمله سيجعل من الممكن تحسين أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية في الاتجاه الذي نحتاجه.الجدير بالذكر، أن الصاروخ الحالي ليس الأول من عائلة "هيمارس" الذي تدرسه شركات صناعة الدفاع الروسية، حيث تمت السيطرة في وقت سابق على منظومة أخرى في مقاطعة زابوروجيه، وتم نقلها إلى عمق روسيا.شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الروسية-تشن-هجوما-معاكسا-باستخدام-سولنتسيبيك-في-فيربوفوي-1082349706.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ضابط يكشف عن سلاح أمريكي فريد سيطرت عليه القوات الروسية وبدأت دراسته

11:56 GMT 23.10.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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كشف مدير متحف الدفاع الجوي العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، عن سيطرة القوات الروسية على نظام الصواريخ "هيمارس"، الذي تم الاستيلاء عليه في دونيتسك، مشيرًا إلى أنه سيتم إرساله إلى موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسب وسائل إعلام روسية.
وأضاف الخبير كنوتوف أن نظام الصواريخ الذي استحوذت عليه القوات الروسية، تم استلامه في حالة جيدة، الشيء المثير للاهتمام هو أن نظام التوجيه الذي يمتلكه النظام دقته عالية جدًا، لذلك نجد أن دراسة النظام أمر مفيد للغاية.
وذكر أيضا أنه سيكون من المفيد التعرف على نظام استقبال الإشارة "جي بي إس"، الذي يتم من خلاله توجيه المقذوف، وأن فهم مبادئ عمله سيجعل من الممكن تحسين أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية في الاتجاه الذي نحتاجه.
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
08:23 GMT
الجدير بالذكر، أن الصاروخ الحالي ليس الأول من عائلة "هيمارس" الذي تدرسه شركات صناعة الدفاع الروسية، حيث تمت السيطرة في وقت سابق على منظومة أخرى في مقاطعة زابوروجيه، وتم نقلها إلى عمق روسيا.
شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
اقرأ أيضا: القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
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