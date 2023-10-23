https://sputnikarabic.ae/20231023/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-غير-عادية-لمعالجة-ثاني-أكسيد-الكربون-1082366036.html

علماء روس يكتشفون طريقة "غير عادية" لمعالجة ثاني أكسيد الكربون

علماء روس يكتشفون طريقة "غير عادية" لمعالجة ثاني أكسيد الكربون

طور علماء من جامعة تيومين، طريقة للاستخدام المتزامن لثاني أكسيد الكربون وإنتاج مساحيق أكسيد المعدن. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T14:13+0000

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2023-10-23T14:13+0000

مجتمع

علوم

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ووفقا لهم، فإن هذه العملية تتميز بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، ويمكن استخدام المساحيق الناتجة لإنتاج سيراميك عالي الجودة لمجموعة واسعة من التطبيقات. ونشرت النتائج في مجلة "السيراميك الدولية".أفاد علماء أن الانبعاثات غير المنضبطة لثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى النشطة في المناخ، والتي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، هي أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل البيئية الحديثة.من بين الطرق الشائعة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، هناك نهجان رئيسيان: تقنيات التخزين، والتي تنطوي على الحفاظ عليه في صخور الأرض، وتقنيات التطبيق، التي تستخدم الغاز في عمليات الإنتاج المختلفة.ابتكر علماء من جامعة تيومين وجامعة تومسك للفنون التطبيقية، طريقة لإنتاج مساحيق أكسيد المعادن النانوية ومتناهية الصغر باستخدام ثاني أكسيد الكربون ككاشف غازي أولي.وقال رئيس مختبر التقنيات الحرارية الموفرة للموارد لمعالجة الكتلة الحيوية، في معهد X-BIO إيفان شانينكوف: "لقد أنشأنا طريقة لتصنيع أكاسيد المعادن في بلازما قوس التفريغ، حيث يعمل ثاني أكسيد الكربون كوسيط عمل، بينما يحدث تحلله ليس فقط بسبب العمل المباشر للبلازما، ولكن أيضًا بسبب ردود الفعل الطاردة للحرارة الإضافية "تفاعلات أكسدة المعادن".وكما أوضح المؤلفون، من مساحيق أكسيد الألومنيوم التي تم الحصول عليها باستخدام التكنولوجيا الجديدة، يمكن إنتاج منتجات سيراميك ذات خصائص فيزيائية وميكانيكية عالية، على مستوى أفضل من نظائرها. يمكن استخدام السيراميك المصنوع من مساحيق أكسيد التيتانيوم كمحفزات ضوئية لإنتاج الهيدروجين، ومن أكاسيد الحديد - كمادة مغناطيسية وممتصة للإشعاع.ومن السمات الفريدة للنهج الجديد أن كمية الطاقة المنفقة لتنفيذ العملية تجعل من الممكن معالجة ثاني أكسيد الكربون ثلاث مرات أكثر مما يفترضه المحتوى الحراري القياسي لتحلل ثاني أكسيد الكربون. وبعبارة أخرى، تبلغ كفاءة الطاقة في تحويل ثاني أكسيد الكربون نحو 300%.وأوضح العالم أن سرعة انبعاث البلازما تبلغ عدة كيلومترات في الثانية، وتتشكل درجات الحرارة والضغوط المرتفعة في البلازما نفسها، ما يؤدي إلى خلق مركبات جديدة على شكل جزيئات نانوية وفائقة التشتت.وأشار شانينكوف إلى أن "الدراسات المماثلة حول استخدام البلازما للاستفادة من ثاني أكسيد الكربون، تهدف بشكل أساسي إلى الحصول على المنتجات السائلة والغازية. طريقتنا مفيدة لأنها تسمح لنا بالحصول على مواد صلبة على شكل مساحيق، وهو ما لم يفعله أحد من قبل".

https://sputnikarabic.ae/20231019/علماء-روس-يبتكرون-مقياس-حرارة-فضائي-لا-مثيل-له-في-العالم-1082185113.html

https://sputnikarabic.ae/20230923/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لمكافحة-الزهايمر-1081317436.html

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